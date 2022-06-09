房市／信義房屋找房法寶1+1　精準找房零接觸

許多人在購屋之前，都經歷過「茫茫屋海」中尋覓心儀物件的辛苦歷程，為了找一間適合的房子，得花很多時間看屋、與房仲溝通。為讓客戶有更好的服務體驗，同時也因應疫情期間不宜有太多面對面接觸，信義房屋推出「找房法寶1+1」，先經由「AI智能推薦」買方可能感興趣的物件，接著再利用「DinDON智能賞屋」各式功能，有效提高看屋效率。
信義房屋致力於推動數位轉型，積極研究買賣雙方在房屋交易過程中經常面對的痛點，不斷推出房產數位新功能，希望讓客戶能夠擁有更完善服務體驗。此次推出「找房法寶1+1」，「AI智能推薦」部分，信義房屋新研發推薦模型，透過大數據比對房屋特色與客戶線上軌跡，相較以往的推薦機制，能夠更精準網羅符合客戶想尋找的價格、地區的房屋，且能一鍵快速呈現在使用者面前，不需要每次從頭開始搜尋，大幅提升客戶找房體驗及效率。因此，5月中上線至今，已顯著提升客戶平均瀏覽物件數量及預約看屋比例。
精準推薦物件後，可以再搭配第二項法寶「DinDON智能賞屋」。「DinDON智能賞屋」自2020年推出以來，至今不斷擴增功能，目前已涵蓋3D看屋、3D變裝、AI講房線上語音導覽物件等功能，讓客戶不僅能線上零接觸看房，還可以套用多種裝潢風格，對未來的家有更多了解及想像。
除了祭出「找房法寶1+1」，信義房屋今年也領先業界首創「房屋e存摺」，成交客戶能線上一鍵申請發票、合約及索取土地增值稅試算表，讓信義貼心服務延續不中斷。此外，客戶也能一站式輕鬆管理房產，包括系統可自動匯入5年內成交物件，並根據地址自動比對同類型的物件，提供歷史移轉價格、該社區實價登錄行情等，即時掌握房市資訊。
而針對買賣成交客戶，信義房屋現在也與異業廠商合作，提供精選禮包，含裝潢、搬家、清潔、修繕及各大家居用品等超值優惠；今年1月1日至6月30日透過信義房屋買賣的新成交客戶，還會額外獲得加碼參加「禮上網來轉轉樂」活動的機會，只要下載信義房屋App並登入完成驗證，就有機會抽中Gogoro電動機車、米家無線吸塵器、信義居家直立式洗衣機清潔體驗及全家便利商店購物金等總價值超過百萬的好禮！詳情可上禮上網來轉轉樂活動頁面查詢。