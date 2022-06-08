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預售破 800 張！Kia 全新 Sportage 114.9 萬起正式上市

▲ 預售破 800 張！Kia 全新 Sportage 114.9 萬起正式上市
▲ 預售破 800 張！Kia 全新 Sportage 114.9 萬起正式上市

2GameSome - 有車賞

2022-06-08 17:55:00

Kia 全新世代的 Sportage 自 6/1 開放預售起，首日訂單即突破 500 張，至 6/8 正式上市前，一週內累計預售接單更已突破 800 張！其中頂規 X-line 車型占比更超過 6 成。Kia 總代理台灣森那美起亞於今日（6/8）宣布，全新 Sportage 正式上市，售價與預售價格相同，Trendy、Apex 與 X-line 4WD 三車型售價分別為新台幣 114.9萬、124.9 萬、135.9 萬元起。

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Kia 總代理台灣森那美起亞總裁李昌益宣布進口全新世代 Sportage 以 114.9 萬起正式上市。
Kia 總代理台灣森那美起亞總裁李昌益宣布進口全新世代 Sportage 以 114.9 萬起正式上市。
全新 Sportage 6/11-12 全台展示中心登場

全新 Sportage 在短短一週內預售接單已突破 800 張，為回饋所有車迷朋友們，即日起至 2022/6/30 前下訂即可享專屬前瞻禮遇：包含原廠車側踏板組（市值 18,000 元）、雙鏡頭行車紀錄器（含螢幕）（市值 14,000 元）、原廠 16 色氣氛燈組（市值 10,000 元）、PM 2.5 負離子淨化系統（市值 6,500 元）、以及防水腳踏墊組（市值 6,500 元），總價值達 55,000 元。此外，「Kia 森呼吸」夏季活動同步實施中，活動期間即日起至 7 月 31 日凡試乘任一車款，即可機會獲得價值 5,590 元之「snow peak 休閒椅」乙張，下訂再抽價值逾5萬元之「snow peak 豪華露營組」(註2)。

Kia Sportage 建議售價

規格

Trendy

Apex

X-line 4WD

建議售價

114.9 萬元

124.9 萬元

135.9 萬元

*消光夜隱灰：選配加價新台幣 2 萬元

*X-line 4WD 限定選配天窗：選配加價新台幣 4 萬元

註1:同級距車款限定為以下車款：Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Mazda CX-5, Subaru Forester, Skoda Karoq

註2：「Snow peak 豪華露營組」含Amenity Dome寢室帳乙組、Amenity方形天幕乙組、休閒椅兩組、Entry IGT戶外桌乙組、HOME&CAMP卡式瓦斯爐乙組、鋁合金個人雙鍋組、不鏽鋼真空馬克杯兩組

114.9萬起， Kia The Sportage震撼上市，預售突破800台

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