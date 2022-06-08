▲ 預售破 800 張！Kia 全新 Sportage 114.9 萬起正式上市

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全新 Sportage 6/11-12 全台展示中心登場
全新 Sportage 在短短一週內預售接單已突破 800 張，為回饋所有車迷朋友們，即日起至 2022/6/30 前下訂即可享專屬前瞻禮遇：包含原廠車側踏板組（市值 18,000 元）、雙鏡頭行車紀錄器（含螢幕）（市值 14,000 元）、原廠 16 色氣氛燈組（市值 10,000 元）、PM 2.5 負離子淨化系統（市值 6,500 元）、以及防水腳踏墊組（市值 6,500 元），總價值達 55,000 元。此外，「Kia 森呼吸」夏季活動同步實施中，活動期間即日起至 7 月 31 日凡試乘任一車款，即可機會獲得價值 5,590 元之「snow peak 休閒椅」乙張，下訂再抽價值逾5萬元之「snow peak 豪華露營組」(註2)。
Kia Sportage 建議售價：
|規格
|Trendy
|Apex
|X-line 4WD
|建議售價
|114.9 萬元
|124.9 萬元
|135.9 萬元
*X-line 4WD 限定選配天窗：選配加價新台幣 4 萬元
註1:同級距車款限定為以下車款：Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Mazda CX-5, Subaru Forester, Skoda Karoq