114.9萬起， Kia The Sportage震撼上市，預售突破800台

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Kia The Sportage的外觀以Kia新世代設計語彙「Opposites United」對立的和諧為核心打造，大膽前衛的前視造型由Kia全新虎式造型水箱護罩，搭配不容錯認的旋標造型LED日行燈、投射式 LED 頭燈以及造型下護板，以銳利且具未來感的視覺效果，成為路人過目難忘的注目焦點。動感俐落的車側折線在光影映照變化下，搭配車側的鍍鉻飛翼飾板，不但刻劃出厚實且充滿力量感的車身線條，鋁合金雙色切削造型輪圈、前衛造型後保險桿和隱藏式雨刷，更為 The Sportage大膽且鮮明的當代設計風貌寫下完美註解。此外，The Sportage亦推出同級唯一「消光夜隱灰」（註1）車色提供消費者個性化的選擇，也為X-line車型導入獨有的「叢林綠」車色，讓The Sportage展現型質俱佳的獨到魅力。
除具獨特個性化的外觀之外，The Sportage搭載全新 Smart stream 1.6 升渦輪增壓汽油引擎，搭配 CVVD連續可變氣門持續期間系統，可輸出最大馬力180ps，且在1,500rpm即可輸出最大扭力27.0 kg-m直至4,500轉的扭力高原曲線設計，與七速雙離合自手排變速箱的即時高效傳輸特性，更能提供駕駛充沛動力的駕馭感受。此外，駕駛更可透過E-SHIFT 七速電子旋鈕排檔系統及換檔撥片享受操之在我的駕駛樂趣，在ASD引擎聲浪模擬系統與Drive Mode可變行車駕馭系統(Normal一般、Eco節能、Sport運動、Smart智慧)幫助下，結合4WD四輪驅動系統帶來的穩定性與循跡性能，為The Sportage多樣化的操駕感受。
為提供全方位的安全防護，The Sportage擁有高規格的主被動安全配備，全車系搭載符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，包含SCC全速域智慧巡航控制系統、FCA前方主動防撞輔助系統(含行人、騎士、車輛、對向、橫向路口偵測)、LFA車道維持輔助系統(全速域) 、SEA 車門防撞安全輔助系統、SVM環景輔助系統、RCCA 後方交通防撞主動煞車輔助系統等多項主動安全科技，更搭載同級唯一BVM盲區顯影輔助系統（註1）、BCA 盲區防撞主動煞車輔助系統，隨時監控周遭環境並保護全車乘客安全，並搭載6具SRS輔助氣囊。The Sportage的先進安全科技系統，讓駕駛於拓展視野的同時更無後顧之憂。
The Sportage座艙設計皆以駕駛者為核心，將車室內裝與細膩工藝、奢華配備、科技質感及現代風格融為一體，為全車乘員打造前所未見的頂尖行車享受。透過包含前後車門皮質套件、金屬迎賓踏板、縫線材質內裝設計、鋼琴烤漆材質等在內的座艙質感套件加持，完美整合同級唯一雙12.3吋全景曲面顯示螢幕與一鍵切換數位控制面板（註1），以一體成型的設計概念帶來人性化的視覺感受，同時在64色可調式氣氛燈所營造出輕鬆愜意的車室氛圍裡，盡情享受8具Harman/Kardon®頂級音響系統的天籟美聲，讓每一次旅程都能享受The Sportage所帶來的沉浸式享受。此外，X-line車型更搭載專屬內裝套件，車室藉由專屬深灰木紋飾板以及深色黑頂棚，營造質感沉穩內斂的細膩質感，與金屬車踏板帶來的運動化風格巧妙結合，展現專屬車型的個性化作風。
The Sportage受惠於車艙軸距相較上一代增加了85 mm，提供同級最大車格與寬敞舒適的座艙規劃（註1），搭配寬廣的全景式天窗，讓車內空間更明亮寬敞。雙前座通風加熱座椅、後排加熱座椅，加上14段調整角度的後座椅背，讓後座乘客隨意調整，讓旅程愜意又舒適。
The Sportage更搭載多項貼心巧思設計，前排座椅後方不僅有頭枕頸掛，且同時搭載Type-C插座，加上Qi手機無線充電功能，滿足智慧型手機不斷電的使用需求。此外，The Sportage空間機能同樣全面完善，前座擁有搭載可變式置杯與多功能托盤，後行李箱在6：４二排座椅分離傾倒設計下，分別擁有586L及1,872L的裝載空間，搭配貼身感應式電動尾門，輕鬆放置各式物品和行李。
The Sportage 6/11-12全台展示中心震撼登場
The Sportage融合「State of the Art 前端設計、Techno 創新科技、Premiumness & Sophisticated 細膩質感」 三大產品DNA，突破SUV 市場級距的既有框架，在短短一週內預售接單更已突破800張！為回饋所有熱愛The Sportage的車迷朋友們，即日起至2022/6/30前下訂即可享專屬前瞻禮遇：包含原廠車側踏板組(市值NT$18,000)、雙鏡頭行車紀錄器(含螢幕) (市值NT$14,000)、原廠16色氣氛燈組(市值NT$10,000)、PM 2.5負離子淨化系統(市值NT$6,500)、以及防水腳踏墊組(市值NT$6,500)，總價值達NT$55,000。此外，「Kia 森呼吸」夏季活動同步實施中，活動期間即日起至7月31日凡試乘任一車款，即可機會獲得價值 NT$5,590 之「snow peak 休閒椅」乙張，下訂再抽價值逾5萬元之「snow peak豪華露營組」(註2)。
以「前瞻‧創新格局」為定位的The Sportage，誓將帶來前所未見的嶄新駕乘體驗。台灣森那美起亞敬邀所有喜愛The Sportage的車迷朋友，於 6月11日(六)至6月12日(日)至全台各展示中心，親臨現場體驗Kia進口極致休旅The Sportage的嶄新移動體驗。
註1:同級距車款限定為以下車款：Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Mazda CX-5, Subaru Forester, Skoda Karoq
註2：「Snow peak 豪華露營組」含Amenity Dome寢室帳乙組、Amenity方形天幕乙組、休閒椅兩組、Entry IGT戶外桌乙組、HOME&CAMP卡式瓦斯爐乙組、鋁合金個人雙鍋組、不鏽鋼真空馬克杯兩組Kia The Sportage建議售價：
| 規格
| Trendy
| Apex
| X-line 4WD
| 建議售價
| 114.9萬元
| 124.9萬元
| 135.9萬元
*X-line 4WD限定選配天窗：選配加價新台幣4萬元
Kia近兩年在陸續引進全新世代車款，以及持續更新與建立全新銷售服務中心下，整體銷售表現可說是突飛猛進，其中大型MPV─Carnival累積接單超過2,200輛，大型SUV─Sorento亦接單超過1,000輛，就連甫上市不久的純電動車EV6也有超過800輛的接單表現，大幅超越過去整體表現，全新上市的Sportage將以一貫的高CP值進入競爭最激烈了C-SUV級距，僅預售一周就已有超過800張訂單，2022年度Kia全年銷量只要原廠供車順暢，勢必可再創歷史佳績。