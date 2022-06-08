名家論壇》黃至堯／高速增長的企業，不能只有老闆優秀

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很多時候說與不說, 放手與不放都需要勇氣! 勇氣沒有標準答案但勇氣的反面是恐懼，我個人比較喜歡馬克吐溫的描述 : 「勇氣不是無所畏懼而是抵抗、駕馭恐懼。」勇氣的字首coeur在法文是心，心中有堅定的心念與價值才能釋放能量。哈佛商學院教授柯特(John Kotter)也表示打從心底認同，認同度越高力量就越強，包括願景、價值觀…等。
當年星巴克創辦人蕭茲想讓新巴克咖啡走向國際, 但所有的分析研究及高管們都一致反對… 他打電話給班尼斯(Waren Bennis)時任南加大教授同時也是領導學苑創辦人，班尼斯告訴他: follow your heart. 不然今天我們都不一定會喝到新巴克咖啡。所以勇氣可以是心裡的力量而非經過算計的決定。
企業若想持續高速增長絕不能是老闆一個人優秀。文章開頭我就提到, 老闆的目標需要成為團隊共同的目標。我合作的企業中有很多是從小一步步成長為獨角獸，回顧這些成功案例的共通點，無一不是通過各種方式與方法讓團隊擁有共同目標並保持熱情、持續學習成長，並確保核心團隊與時俱進。
在戰爭片中我們經常看到醫官冒著生命危險搶救傷員, 這不單是他的工作更重要的是歸屬感與團隊榮耀，因為他屬於這個團隊。勇氣來自於社會情感，在每一次的新人訓跟戰略共識營中, 都要提醒同仁團隊的重要性，每個人都將成為創造歷史的一部分。
創辦人在關鍵時刻要扮演決策者，對於存在的價值以及為何存在? 我們從哪裡來? 要往哪裡去? 這些問題都需要進行深度思考, 這些年我擔任 CEO coach 過程中發現, 獨處與反思對於深度思考有很大的幫助, 無效溝通最終只會浪費時間，讓衝突升高。
愛因斯坦說過如果給我一個小時來解救世界, 我會用50分鐘來想問題，我們的教育一直以來都告訴大家找答案, 考試也是找答案… 但事實上最重要的思考是想問題, 我們建議大家都要學習深度思考！
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
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