房市／首屆台灣安心代銷評鑑　信義代銷獲金獎

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信義代銷此次獲頒金獎肯定，總經理李少康指出，代銷業普遍著重在服務業主，但信義代銷秉持信義企業集團「該做的事、說到做到」精神，照顧利害關係人權益，對於顧客的保障更為重視。除引進SGS秘密客到案場稽查，檢視案場業務員的服務態度、法規遵循，資訊揭露部分，嚴格杜絕「假合約、假登錄」，個案周邊鄰避設施、實品屋或樣品屋的空間尺寸也會清楚說明。
除了承襲信義企業集團經營理念，信義代銷推出「全房產2.0」，發揮獨家的仲介分店優勢，加上數位行銷、線上賞屋、客戶大數據，層層精準找到客戶；另透過「價值塑造」，從買方角度選擇承攬個案，尋找同樣重視消費者權益、與信義企業集團理念契合的業主。「全房產2.0」加上「價值塑造」，成功發揮出1+1>2的代銷新商業模式，為信義代銷的銷售案場創造出優異的來人成交比。
6月8日舉辦頒獎典禮外，獲獎業者也與內政部政務次長花敬群、地政司長王成機、消費者文教基金會副財務長張欣民等人進行對談。針對一般消費者最關心的預售屋資訊透明與對稱議題，李少康表示，實價登錄2.0已經上線，預售屋成交資訊也必須揭露，但除了「價格」之外，「價值」也很重要，代銷業者針對加分的條件一定會揭露，扣分或無法加分的部分就未必全面揭露，因此，包括建案品質、工法等資訊，如能更有架構、規格的揭露，對消費者權益會更有幫助，這除了有賴公會協助，代銷業者也應建立自己的品牌意識，誠信經營，如此一來，不僅會符合法遵，更會為了追求永續經營而有其他好的做法。
內政部政務次長花敬群也表示，這是全台第一次舉辦代銷業評鑑，希望不只是用市場的概念、只重視價格，而是藉著評鑑代銷業者是否保障消費安全、消費者權益、資訊揭露與否等，鼓勵產業用更專業的角度服務消費者，進而建立起產業的社會價值。