防疫險理賠削弱資本　3家產險評等列「信用觀察負向」

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根據中華信評目前的評估，防疫保單相關的理賠損失將導致新安東京海上產險的總調整後資本大幅下滑，疫情的持續時間與嚴重程度及主管機關的相關規範都可能高度影響，針對新冠肺炎的法定傳染病等級認定仍可能影響理賠金額，而驟增的防疫險理賠案件可能會對新安東京海上的流動性產生負面影響。
中華信評認為，若無有效且及時的財務規劃，新安東京海上將無法維持充裕的流動性緩衝空間，但該公司將採取行動來維持充足的流動性，以支應其保單理賠給付。
同樣，中華信評今日也將和泰產險的長期發行體信用評等與財務實力評等由「twAA」調降至「twAA-」，並將該公司評等置入「信用觀察負向」狀態，以反映未來幾季該公司資本水準，可能因為防疫險理賠的不確定性因素而進一步減弱的可能性，包含疫情持續時間及該公司因應損失的相對應業務財務策略。
中華信評表示，和泰產險目前與未來的防疫保單相關理賠將使該公司的資本水準有所下滑，且下滑幅度至少將從中華信評先前的非常強等級評估結果降至強等級，這是基於中華信評對和泰產險的風險資本計算結果，在台灣新冠肺炎的確診人數日益增加，還有該公司已售出的保單數量基礎上。中華信評認為，防疫保單理賠已對該公司的資本水準產生重大不利影響，進而使該公司的整體信用結構下降一個評等級距。
中華信評評估，在和泰產險的整體風險管理文化與治理架構下，該公司對業務成長與資本管理的風險偏好高於平均水準。同時，和泰產險評等置「信用觀察負向」狀態也反映中華信評對該公司未來短期內整體信用品質的不確定性之看法，這是因為在接下來的1個月內，確診人數可能將居高不下，預估在和泰產險的防疫保單理賠總額可能高達新台幣40億元情境下，將導致該公司的總調整後資本大幅降低。
不過，因未來1至2個月的疫情將如何演變仍存在相當高的不確定性，中華信評認為，和泰產險將如何透過動態調整其資產與負債來減輕防疫保單理賠所造成的潛在影響等相關計劃尚不明確，這些計劃可能包括調整其投資資產組合、藉由控管成長來降低負債風險，以及提升整體資本水準等其他方式。
另外，中華信評今日也將兆豐產險「twAA」的長期財務實力評等與發行體信用評等置入「信用觀察負向」狀態，主要是兆豐產險資本水準可能會因其於2021年至2022年售出的防疫險保單的大額理賠損失而弱化，而資本水準弱化的程度仍需視國內新冠肺炎疫情的發展及兆豐產險可能採取的資本與資產處分計畫而定。
中華信評認為，兆豐產險的資本水準可能因其防疫險保單的大額理賠金額而大幅下滑，尤其Omicron變種病毒的國內感染人數自2022年4月中旬起開始驟增，且在未來一段時間內或仍將居高不下，在情境假設分析中預估，以兆豐產險的既有保單及核保中的保單來看，該公司防疫保單相關的理賠損失總額可能高達新台幣數10億元。在尚未考量足額的資本補充情況下，防疫保單產生的大額損失將使兆豐產險的總調整後資本水準大幅下滑。
此外，疫情發展以及該公司的資本與資產調整計畫都可能高度影響中華信評的估計。新冠肺炎的感染率在2022年6月初時已達到國內總人口的10%，且每日確診人數依然居高不下，資本水準下滑可能會削弱兆豐產險的個別基礎信用結構。不過，中華信評表示，兆豐產險在兆豐金控集團中具有重要策略性地位，因此兆豐金控的潛在支持可望部分抵銷資本水準下滑對該公司整體信用結構造成的負面影響。
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