日抽1包菸＝染疫死亡風險「增6倍」！醫師曝3關鍵因素

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台大醫院家醫部醫師郭斐然近期也彙整各國研究，證實吸菸確實會抑制肺部免疫力，增加染疫、重症及死亡風險，其中涉及3大原因。
郭斐然說，首先，吸菸會抑制氣管上皮細胞纖毛擺動，降低排痰的功能，使得肺部免疫力下降；其次是吸菸會抑制白血球移動功能，增加感染風險，也使得重症風險大增；然後是COVID-19主要透過開啟ACE-2受體這個「門鎖」來感染人體，而吸菸會增加ACE-2受體表現，增加感染機會。
很多人好奇，吸菸對於染疫後併發重症或死亡的風險究竟影響多大。郭斐然指出，英國研究團隊運用42萬人的生物資料庫結合流行病學統計與基因研究，成為全球第一個證實吸菸與COVID-19重症有因果關係的重要研究。
他表示，研究發現吸菸者染疫後的住院風險是沒有吸菸者的1.8倍，更凸顯吸菸的數量與死亡風險之間有劑量效應，每天吸1至9支菸死亡風險約增2.1倍，一旦超過20支菸，死亡風險將暴增至6.1倍。
台灣菸害防制暨戒菸衛教學會與董氏基金會指出，疫情嚴峻，正是戒菸最好時機，民眾可撥打免費戒菸專線（0800-636363）並下載「戒菸就贏APP」搜尋附近的醫事機構，帶著健保卡就能以正規方法戒菸，找回健康。（編輯：張芷瑄）1110608