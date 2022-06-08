稱不後悔代表中國！谷愛凌轉頭出任美國申奧大使國籍惹議
中美混血滑雪名將谷愛凌（Eileen Gu）的國籍爭議再度引發討論，18歲的「滑雪女神」谷愛凌在參加北京冬奧奪下2金1銀的優秀成績，獲得不少中國粉絲支持；然而日前她透露將擔任2030年鹽湖城冬奧會的申奧大使，再度引發網友正反不同評價與討論。
谷愛凌今年首度參賽冬季奧運，就奪下2金1銀的好成績，不僅引起大批媒體關注，就連中共總書記習近平致詞時更親自提到「谷愛凌是愛吃餡餅」，代表這名運動員廣受中國官民支持，不過，中美混血的她也因從未正面回應自己的國籍問題而備受爭議，最著名的一次是當她面對媒體提問，她僅表示「當我在美國時就是美國人，在中國時就是中國人」。
日前她出席了時代百大人物（Time 100）峰會時，被主持人提問若2030年美國舉辦冬奧是否會改替美國出賽，谷愛凌則巧妙回應透露自己將擔任2030年美國鹽湖城冬奧會的申奧大使，更稱自己是「全球化美麗的例子」，同時表示她參與申奧與哪個國家或中國都無關，她只是想讓滑雪這項運動在更多地方被看見。
對於國籍問題，谷愛凌也表示，「我從來沒有後悔過選擇代表中國，我和中國的年輕女孩們就像是朋友，互相激勵對方」，提到自己15歲時決定為中國隊出戰北京冬奧會，谷愛凌也稱這並非商業考量，當時美國隊和中國隊都給予了自己幫助和支持，自己不會後悔這樣的決定。
有中國網友對這番回應表達質疑，懷疑谷愛凌未來是否還會代表中國隊出戰，但也有中國支持者表示國際體壇中就屢有運動員擔任其他國家的申奧大使，例如中國跳水皇后高敏出任美國紐約申奧大使、花式滑冰選手申雪與趙宏博出任南韓平昌申奧大使、撞球選手丁俊暉出任英國倫敦申奧大使、花式滑冰選手陳露出任俄羅斯索契申奧大使等。