COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

侯友宜躲恩恩爸　莊瑞雄嘆：找不到漢子、看不到guts

▲新北2歲童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜與市府的處理態度引發譁然。（圖／資料照）
▲新北2歲童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜與市府的處理態度引發譁然。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-08 23:11:252022-06-08 23:11:54

中和2歲男童恩恩案延燒，昨日有前消防員具名爆料，在恩恩爸聽取錄音檔當天，新北市消防長官下令動員偽造報案，營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電嘈雜假象，而新北也承認是「還原」話務繁忙情況，更在今日提告，引發論戰。民進黨立委莊瑞雄今（8）日晚間要大家「協尋新北的漢子市長」，他呼籲新北市長侯友宜勿用推託、演戲、恫嚇的方式轉移焦點，不要讓市民在需要幫助的時候找不到「漢子」，看不到guts，只看到戲子。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲民進黨立委莊瑞雄表示，（圖／記者黃宣尹攝影，2022.01.13）
▲莊瑞雄呼籲侯友宜，不要讓新北市民在需要幫助的時候找不到「漢子」、看不到guts，只看到戲子。（圖／記者黃宣尹攝）
莊瑞雄說，恩恩事件求真相，指揮中心第一時間就提供完整檔案，反觀新北市府的處理態度，事件已經超過1週，新北市府一開始以個資問題不提供恩恩爸爸通話檔案，接下來更是在未告知恩恩爸爸的情況下，以「演出」的方式，還原報案現場，被前消防員揭露後，更威脅提告。

莊瑞雄也說，今天新北副市長更推託1922是疫情專線，救護應由中央負責，試圖混淆焦點。事實上，1922客服在通話時清楚告知「1922無法調派救護車」，並提醒緊急狀況應該要先撥打119，「一直以來緊急救護均為地方政府職權，新北市政府無法處理好第一線需求，還甩鍋給從來就不負責救護的防疫諮詢專線客服幹嘛？」。

莊瑞雄表示，再次提醒侯市府，應該誠懇面對家屬、誠實提供資料，不要用推託、演戲、恫嚇的方式轉移焦點，不要讓市民在需要幫助的時候找不到「漢子」，看不到guts，只看到戲子。

新北告恩恩案吹哨者　蘇治芬嘆：要記得侯友宜哽咽是假戲

新北躲恩恩案　賴品妤嗆侯友宜：直球對決、已請中央調查

恩恩案新北遭爆演戲　義消籲侯友宜：別再傷害消防員

恩恩案新北遭爆演戲　林鶴明：藍營若信侯友宜就別護航

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀