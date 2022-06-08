侯友宜躲恩恩爸 莊瑞雄嘆：找不到漢子、看不到guts
中和2歲男童恩恩案延燒，昨日有前消防員具名爆料，在恩恩爸聽取錄音檔當天，新北市消防長官下令動員偽造報案，營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電嘈雜假象，而新北也承認是「還原」話務繁忙情況，更在今日提告，引發論戰。民進黨立委莊瑞雄今（8）日晚間要大家「協尋新北的漢子市長」，他呼籲新北市長侯友宜勿用推託、演戲、恫嚇的方式轉移焦點，不要讓市民在需要幫助的時候找不到「漢子」，看不到guts，只看到戲子。
莊瑞雄說，恩恩事件求真相，指揮中心第一時間就提供完整檔案，反觀新北市府的處理態度，事件已經超過1週，新北市府一開始以個資問題不提供恩恩爸爸通話檔案，接下來更是在未告知恩恩爸爸的情況下，以「演出」的方式，還原報案現場，被前消防員揭露後，更威脅提告。
莊瑞雄也說，今天新北副市長更推託1922是疫情專線，救護應由中央負責，試圖混淆焦點。事實上，1922客服在通話時清楚告知「1922無法調派救護車」，並提醒緊急狀況應該要先撥打119，「一直以來緊急救護均為地方政府職權，新北市政府無法處理好第一線需求，還甩鍋給從來就不負責救護的防疫諮詢專線客服幹嘛？」。
莊瑞雄表示，再次提醒侯市府，應該誠懇面對家屬、誠實提供資料，不要用推託、演戲、恫嚇的方式轉移焦點，不要讓市民在需要幫助的時候找不到「漢子」，看不到guts，只看到戲子。