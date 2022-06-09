《咒》登上Netflix！全球190國散播「台式恐懼」
致力支持優質華語內容的Netflix 8日宣布將於今年7月8日全球獨家上架台灣現象級恐怖大作《咒》，台灣獨特鬼故事將走出台灣，讓全球共同體驗台式恐懼。《咒》以獨樹一格的拍攝手法， 席捲全台1.7億票房，創下台灣影史原創恐怖片票房第一名的佳績，日前更獲得台北電影節7項提名，其中包含「最佳劇情長片」與「最佳導演」等大獎入圍肯定，逾190個國家與地區的觀眾將能在Netflix平台欣賞一場沈浸式體驗的恐怖片，與主角一同化解詛咒。
改編自真實故事，使用大量互動橋段和互動式對白，打造出《咒》詭譎氛圍的導演柯孟融也興奮表示：「作為一名導演，我很高興我的電影《咒》將在Netflix全球上線，讓我的作品可以不受任何拘束的讓最多觀眾有機會欣賞。」他也透露拍攝出一部能夠踏入國際並使全球恐怖片影迷觀看的電影一直是他的夢想，「光是想像能讓世界各地的觀眾嚇到晚上睡不著，我就覺得很激動，非常期待聽到觀眾們的回饋與反應。」
值得一提的是，台灣長年有大批的恐怖片粉絲且不斷成長，Netflix致力於提供豐富的影視內容中，也有豐富的恐怖類型作品，不論是紅遍全台的電影《返校》、《女鬼橋》、《粽邪》、《粽邪2》或散發強烈詭譎邪教氛圍的義大利《經典恐怖故事》、科學和超自然融合的德國青少年驚悚電影《惡權》、人心比鬼魅更可怕的美國《謎屋闇語》、講述惡靈獻祭的美國《戰慄公寓》、強調聽覺刺激感官神經的西班牙《暫時停止傾聽》等全球知名恐怖電影都能於Netflix上觀賞。（編輯：楊穎軒）