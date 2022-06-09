俄烏戰爭重挫全球經濟成長率！OECD：大幅下修至3%

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OECD指出，這在一定程度上反映了俄羅斯和烏克蘭因為戰爭而面臨的嚴重衰退，然而，其他大多數的經濟體，增長程度也會大不如預期，特別是在歐洲，包括對俄羅斯進口的石油等能源實施禁運，這主要是因為歐盟一直相當依賴俄羅斯能源，驟然削減，難免對經濟產生相當大的影響。
OECD預估，歐元區今年的經濟增長約為2.6%，美國則約為2.5%，2者的差距不大。OECD同時也示警了英國的通貨膨脹情況，聲稱由於勞動力和供應持續短缺，能源價格居高不下，當地的通貨膨脹率將繼續上升，並在2022年底達到10%以上的峰值，然後到2023年底逐漸下降至4.7%。
有鑑於全球對烏俄2國農產品的依賴程度，OECD也擔心，許多新興市場經濟體出現糧食短缺的風險很高。
不過，對於「停滯性通膨」一事，OECD提出的看法與世界銀行略有不同，OECD秘書長科曼（Mathias Cormann）表示，儘管經濟環境艱難，但全球經濟不太可能重演1970 年代的停滯性通膨：「我們確實看到了與1970年代經歷的一些相似之處，但我們不使用停滯性通膨這個詞，我們認為它不適合描述我們目前在全球經濟中觀察到的情況。」
科曼補充道，大多數國家都經歷了4個季度的強勁成長，雖然有通貨膨脹的威脅，國際組織也確實認為通脹上升將持續更長時間，但預計會在2022年下半年到2023年底消退。