COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

俄烏戰爭重挫全球經濟成長率！OECD：大幅下修至3%

▲經濟合作與發展組織大幅下調今年全球增長預測至3%。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲經濟合作與發展組織大幅下調今年全球增長預測至3%。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-09 06:48:322022-06-09 06:56:50

俄烏戰爭開打逾3個月，全球幾乎都遭受池魚之殃，讓本就因疫情而面臨的通膨和供應鏈危機更加惡化。繼世界銀行（World Bank）之後，經濟合作與發展組織（The Organization for Economic Cooperation and Development, 簡稱OECD）成了下個調降今年全球經濟增長預測的國際機構。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）等外媒報導，OECD在週三的最新經濟展望報告中表示，烏克蘭遭到入侵，以及中國主要城市和港口因清零政策關閉等因素，產生了一系列新的負面衝擊，全球GDP在2022年增長僅可能達到3%，比去年12月預測的4.5%還要少了1.5個百分點。

OECD指出，這在一定程度上反映了俄羅斯和烏克蘭因為戰爭而面臨的嚴重衰退，然而，其他大多數的經濟體，增長程度也會大不如預期，特別是在歐洲，包括對俄羅斯進口的石油等能源實施禁運，這主要是因為歐盟一直相當依賴俄羅斯能源，驟然削減，難免對經濟產生相當大的影響。

OECD預估，歐元區今年的經濟增長約為2.6%，美國則約為2.5%，2者的差距不大。OECD同時也示警了英國的通貨膨脹情況，聲稱由於勞動力和供應持續短缺，能源價格居高不下，當地的通貨膨脹率將繼續上升，並在2022年底達到10%以上的峰值，然後到2023年底逐漸下降至4.7%。

有鑑於全球對烏俄2國農產品的依賴程度，OECD也擔心，許多新興市場經濟體出現糧食短缺的風險很高。

不過，對於「停滯性通膨」一事，OECD提出的看法與世界銀行略有不同，OECD秘書長科曼（Mathias Cormann）表示，儘管經濟環境艱難，但全球經濟不太可能重演1970 年代的停滯性通膨：「我們確實看到了與1970年代經歷的一些相似之處，但我們不使用停滯性通膨這個詞，我們認為它不適合描述我們目前在全球經濟中觀察到的情況。」

科曼補充道，大多數國家都經歷了4個季度的強勁成長，雖然有通貨膨脹的威脅，國際組織也確實認為通脹上升將持續更長時間，但預計會在2022年下半年到2023年底消退。

世銀下修全球經濟成長至2.9%　示警：通膨痛苦恐延10年

糧食危機全怪俄！歐盟理事會主席狠打臉　俄大使氣炸離席

關係搖搖欲墜？傳俄要求更多幫助　華郵：北京感不耐

日子難過！世銀：食品價格每漲1%　極端貧困人口恐多千萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀