林義傑20萬交保！凌晨「402字訴心聲」喊冤：經得起檢驗
超馬好手林義傑成立真相智慧財產顧問公司，涉嫌向影視公司包攬取締侵害智慧財產權案件，再向盜版民眾提告，從中取得和解金營利，檢方訊後依違反律師法等罪嫌令林義傑20萬元交保。有外界以「版權蟑螂」、「釣魚」等形容林義傑公司的行為，林義傑今（9）日凌晨也在臉書發文喊冤，列出3點澄清「一定經得起查證與檢驗」，並強調「我會堅強」。
林義傑先是謝謝大家的關心，接著表示自己沒有違法，「某些媒體報導的內容有諸多不實，絕對沒有所謂的『放載點』，也沒有所謂的『釣魚』，更沒有所謂的『獲利千萬』，BT影片下載的種子，只要用GOOGLE大神搜尋，就會跑出一大堆，這是眾所周知的事情，我不清楚記者大哥的消息來源從何而來，為何會接收到錯誤的訊息？目前所有事證都在北檢，偵查如果可以被公開，我一定經得起查證與檢驗。」
林義傑隨後3點說明如下：
「第一、我與影業公司磋商，意思表示一致，雙方合意訂立契約，並授權影片之專屬授權，何來挑唆及包攬之意圖？
第二、依據著作權法37條第4項規定，明文賦予人民權利，可以進行法律行為，無限定律師身分才能為之，此與律師法何干？
第三、早在今年4月底，檢方以『證人』傳訊我到庭陳述，起初認為檢方是為了維護著作財產權益，我有完整告知告訴權源取得之經過，並具結證詞。詎料，昨日檢方竟突襲搜索、拘提，由『告訴人』變成『被告』，此種方式顯然已經違反辯護權益之程序。」
林義傑最後感慨，「不好意思，讓大家擔心，我想，我會堅強」。（編輯：倪浩軒）