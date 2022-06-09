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UNIQLO「隱藏規則」曝！內行識破一次掃10件：不知道超虧

▲近年來平價服飾深受不少民眾喜愛，不僅台灣本土的品牌，包括UNIQLO也是民眾購買服飾的首選。（示意圖／取自Unsplash）
▲近年來平價服飾深受不少民眾喜愛，不僅台灣本土的品牌，包括UNIQLO也是民眾購買服飾的首選。（示意圖／取自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-09 07:10:24

近年來平價服飾深受不少民眾喜愛，不僅台灣本土的品牌，包括UNIQLO、NET、H&M等等，搶攻小資族以及學生的市場。不過，就有網友討論「大家會覺得UNIQLO的衣服很便宜嗎？」貼文引發廣大迴響，更意外釣出不少內行人爆出「隱藏規則」，直呼「不知道真的太虧了」。

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一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「平常都會去平價服飾買衣服，但是發現像是UNIQLO還是H&M這些，動不動一件普通的衣服就要590元、790元，其實根本也沒有便宜到哪裡啊？大家平常都是怎麼買像是UNIQLO這種店的衣服？」

▲UNIQLO（圖/記者張嘉哲攝）
▲UNIQLO主打平價服飾，深受不少民眾熱愛，不過也有網友認為價格其實還是算「中等價位」。（圖/記者張嘉哲攝）
貼文一出，網友紛紛回應「可能對比其他家，這些已經很便宜吧」、「同感欸....真得不覺得有便宜到哪」、「平常確實覺得還是算中等價位，但是感謝祭的時候特價很狂」、「所以我都挑感謝祭一次買十件啊」、「覺得沒很平價+1，感謝祭入手是最佳選擇」、「就等一年兩次感謝祭就好了，就是6月跟12月」、「這時候就是等感謝祭，我買羽絨外套都等12月感謝祭，有的折價超過一千超佛」、「我都是感謝祭一次買足啦！每間感謝祭都不同，一年四季都有衣服買」、「以前不知道超虧的，現在都抓緊感謝祭去買好幾件」。

而事實上，網友所提到的感謝祭，正是每間服飾業為了回饋廣大消費者的支持，經常會在特定時間舉辦的活動，以UNIQLO過去經驗來看，在每年的六月以及十二月都會有大折扣的感謝祭，而《NOWnews》記者實際到UNIQLO官網查看，發現煞有其事，最近UNIQLO真的正在感謝祭，活動從6月3日就開跑，一路到6月16日，許多服飾都是下殺好幾個價格級距，在過去三年期間，也確實都在六月以及十二月都有推出感謝祭活動，可以說是小資族的日常治裝的一大福音，熱愛UNIQLO的你可不要錯過這個重要的隱藏規則。（編輯：張嘉哲）

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