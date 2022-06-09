西方制裁、外企出走　國際金融協會：抹去俄15年經濟收益

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里巴科娃認為，雖然石油和天然氣價格飆漲，推高了俄國的帳戶盈餘，以及俄國盧布在崩盤後反彈，這些不應被誤認為俄國經濟表現良好的指標，隨著進口大幅下降，俄羅斯銀行儘管外匯儲備充裕，但俄國企業和消費者卻沒有什麼可花錢的，人民的購買力正在萎縮。
里巴科娃指出，制裁的影響會隨著時間推移更加嚴重，特別是歐洲若真的大幅削減石油和天然氣進口，儘管這可能需要幾個月甚至幾年的時間。
據IIF預測，俄羅斯的固定資本形成總額（gross fixed capital formation）將在2022年收縮25%，進口收縮28%，出口收縮25%。而俄羅斯經濟預計今年將萎縮15%，2023年將萎縮3%，原因是西方制裁、企業外流、俄羅斯人才出走，以及出口崩潰抹去了15年的經濟收益等等。
不過，雖然國際社會不排除繼續祭出制裁措施，對俄羅斯經濟以及俄國在烏克蘭的戰爭能力造成持續性打擊，但採取這些行動的成本，對於實施制裁的國家來說也可能是巨大的。
剛從基輔完成考察的里巴科娃也表示，戰爭重創了烏克蘭經濟，該國正處於收支平衡危機的邊緣，急需外界更多支持。正如聯合國助理秘書長暨烏克蘭危機協調員阿瓦德（Amin Awad）近日說過的，這場戰爭不會有贏家，並帶給烏克蘭人民不可接受的損失，幾乎嚴重影響了平民生活的各個層面。