台灣最強機車不是Cuxi？內行改騎「這台」 車行老闆認了
台灣素有「機車王國」的稱號，往往到了上班尖峰時段時，路上總是會塞滿機車人潮，可以說是台灣一大特色之一，然而，市面上機車品牌百百種，每款機車都有其不同的特性以及耐騎度，民眾入手時也會依照保值程度來選購機車。近日，販售二手機車的車行老闆就分享台灣最強神車，直呼「他最強特色就是騎不壞，拿來代步可以說是最佳選擇」掀起網友熱議。
《戴蒙老闆好機車》在Tik Tok貼文指出「台灣其實有一輛要價兩萬塊的神車，就是這台V2，最特別的地方就是他騎不壞，零件超級便宜，整台車就算撞壞維修也只要三、四千塊，大概從1990年開始就出到現在2022年，像這種車就是沿用過去的造型跟引擎系統，所以問題真的非常少。」
二手車行老闆透露「假設你只是要代步，這台車絕對是你的最佳選擇，如果你是我朋友的話，想要一台年份新、騎不壞而且維修又便宜的機車，那個真的推薦這台V2，兩萬多塊錢便宜又大碗，可以說是新一代的代步神車」。
貼文一出，網友紛紛回應「真的欸！買V2新車騎到現在4萬多公里，只有換機油跟消耗品而以，都沒大問題」、「之前騎過Cuxi跟這台，這台毛病真的超少，目前入手五年都沒出過事」、「我覺得目前留下來的化油器車，都挺撐的」、「結果反而是早期的車毛病比較少，現在改良過的反而問題一堆呢」、「租車行也很內行，很多租車行都購入這台，就是看準他騎不壞又便宜的特性」、「V2超推的，我家也是這台」、「我也是騎這台，老闆所言甚是，大推」、「終於有人發現這台神車了，之前是Many換這台，直接回不去」。（編輯：張嘉哲）