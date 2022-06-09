COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台灣最強機車不是Cuxi？內行改騎「這台」　車行老闆認了

▲台灣騎乘機車的人非常多，往往在上下班尖峰路段，車潮都擠滿道路。（示意圖／NOWnews資料照）
▲台灣騎乘機車的人非常多，往往在上下班尖峰路段，車潮都擠滿道路。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-06-09 07:34:38

台灣素有「機車王國」的稱號，往往到了上班尖峰時段時，路上總是會塞滿機車人潮，可以說是台灣一大特色之一，然而，市面上機車品牌百百種，每款機車都有其不同的特性以及耐騎度，民眾入手時也會依照保值程度來選購機車。近日，販售二手機車的車行老闆就分享台灣最強神車，直呼「他最強特色就是騎不壞，拿來代步可以說是最佳選擇」掀起網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《戴蒙老闆好機車》在Tik Tok貼文指出「台灣其實有一輛要價兩萬塊的神車，就是這台V2，最特別的地方就是他騎不壞，零件超級便宜，整台車就算撞壞維修也只要三、四千塊，大概從1990年開始就出到現在2022年，像這種車就是沿用過去的造型跟引擎系統，所以問題真的非常少。

▲
▲二手車行老闆近日拍片透露，假使只需要一台代步神車，那麼V2絕對是最佳選擇，便宜又大碗，問題少且維修費用也超低。（圖/戴蒙老闆好機車Tik Tok）
二手車行老闆透露「假設你只是要代步，這台車絕對是你的最佳選擇，如果你是我朋友的話，想要一台年份新、騎不壞而且維修又便宜的機車，那個真的推薦這台V2，兩萬多塊錢便宜又大碗，可以說是新一代的代步神車」。

貼文一出，網友紛紛回應「真的欸！買V2新車騎到現在4萬多公里，只有換機油跟消耗品而以，都沒大問題」、「之前騎過Cuxi跟這台，這台毛病真的超少，目前入手五年都沒出過事」、「我覺得目前留下來的化油器車，都挺撐的」、「結果反而是早期的車毛病比較少，現在改良過的反而問題一堆呢」、「租車行也很內行，很多租車行都購入這台，就是看準他騎不壞又便宜的特性」、「V2超推的，我家也是這台」、「我也是騎這台，老闆所言甚是，大推」、「終於有人發現這台神車了，之前是Many換這台，直接回不去」。（編輯：張嘉哲）

UNIQLO「隱藏規則」曝！內行識破一次掃10件：不知道超虧

獨／一度存款全空！電商女神逆轉人生　10年創業過程曝光

林襄坐海盜船「上圍繞兩圈」！9秒片網瘋傳：眼睛要看哪

全聯結帳速度進步了？店員「少1動作」被讚爆：根本德政

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
若解封出國你最想飛哪呢？

若解封出國你最想飛哪呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀