路易莎最強不是咖啡？「必點清單」老饕不藏了：一生推薦

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因此她很想知道路易莎還有什麼其他推薦的品項，「吃的也可以不然都只能吃超商，再這樣下去我可能點同樣的品項點到店員看到我都可以直接幫我點了」。
貼文一出，也有內行網友分享「必點清單」，「咖啡：生椰拿鐵／路易莎特調。茶類：四季翠玉鮮奶茶無糖加蜜／愛丁堡女王紅茶／紅蜜鮮奶茶。其他：義式巧克力／焙茶鮮奶冰沙。餐食：脆粒花生甜磚壓／火腿起司蛋堡／三明治系列＆貝果系列都不錯（算CP值高）／起司口袋歐姆蛋／薑汁燒肉米堡。甜點：厚黑芝麻蛋糕／生酮伯爵茶乳酪捲／白蘭地生巧克力蛋糕／經典起司蛋糕／西西里咖啡蛋糕。個人覺得路易莎的飲品都不太會雷，可以大膽嘗試」，對此，也有網友認同，「四季翠玉鮮奶茶一生推」、「真的一生推」。
另外，也有不少人分享自己的必點品項，「生椰美式，無糖少冰」、「柳橙綠！」、「芒果綠茶」、「推推焙茶鮮奶茶，微糖少冰」、「我只喝紅茶拿鐵，熱微糖」、「之前吃過法式吐司發現意外好吃」、「泰奶好喝！」、「最愛起司口袋歐姆蛋」、「榛果拿鐵超好喝」。
但也有網友認為「我覺得路易莎飲品都超雷，但是吃的大多不錯～～熱壓超讚，米飯堡也好吃（不過不大）」、「路易莎甜點有夠雷，大部分只是看了就整個沒食慾」。（編輯：郭佩蓉）