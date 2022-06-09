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客製化打造的Peugeot 308 GT散發獨一無二的奢華質感

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-06-09 10:25:20

唯一一部客製化打造的Peugeot 308 GT將於本周舉辦的Milan Mobile Salon活動中現身，以綠色為主軸搭配大量皮革與碳纖維飾板營造出獨一無二的奢華質感!

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位於義大利米蘭的Carrozzeria Castagna是一家專精於打造客製化車型的設計公司，為了即將在本周於米蘭舉辦的Milan Mobile Salon活動，特地打造了一部客製化的Peugeot 308 GT，車體主色調以森林綠為主軸，後輪拱與側裙則採用淺綠色調來凸顯後半部的鈑件折線及及創造視覺反差；車艙內部則以大量皮革來強化內飾的奢華感，尤其A柱、車頂及儀表上緣採用的是與外觀相同的綠色皮革包覆，其餘像是方向盤、門板、中央鞍座等部分採用的是咖啡色調皮革，並在細節處使用碳纖維飾板加以點綴來營造出獨一無二的產品特色。

動力系統並未作更動，依舊採純內燃機搭配電動馬達的PHEV系統，最大馬力為180匹並可以純電模式行駛58公里距離。

打造這部客製化Peugeot 308 GT的Carrozzeria Castagna設計公司成立於1849年，當時藉由承攬Ferrari的客製化業務而發跡，隨後也與Isotta Fraschini,、Duesenberg、Alfa Romeo、Lancia、Mercedes-Benz等車廠合作過，後來在1994年被商人Uberto Petra與Gioacchino Acampora所收購創立了現在的Carrozzeria Castagna，最新作品則包含一系列客製化的Fiat 500及Mini。

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