貶值救經濟！日圓換匯價探25年新低 外銀估Q3才止貶
油價走揚，加劇市場對於通膨及利率前景的擔憂，美國10年期公債殖利率突破3%，美元指數走升，加上日本央行總裁黑田東彥重申需要寬鬆政策以支持經濟，日圓進一步貶破134兌1美元，也使得日圓兌新台幣匯價再探25年新低，台灣銀行日圓現鈔賣出價今（9）日早盤一度來到0.2237元，與16月2日匯價0.2298元相較，換新台幣5萬元，現在可以多換到5934日圓現鈔，晚1周就多賺新台幣1327元。
對於日圓狂貶，瑞銀認為日圓期內可能進一步走貶，主要在於美國（或全球）收益率進一步上升，這將使得日圓成為利差交易的主要融資貨幣。如果美國10年期國債收益率大幅上升至3.5%，日圓可能會貶至135或更弱，來到2002年1月的低點。
不過，包括滙豐及瑞銀等外銀也都預期，隨著美國聯準會放慢緊縮貨幣政策的步伐，日本央行立場開始沒那麼鴿派，日圓今年末前還是有望反彈至124兌1美元，滙豐銀行更預估到第3季日圓就可能回穩，年底見124價位。
只是，在美國10年期公債殖利率歎號至3%以上，加上油價回升，均不利日圓貿易條件，加上日本央行總裁黑田東彥重申維持貨幣政策寬鬆，雖然是舊調重彈，但此番話令日圓短期加速走弱，並進一步貶破134價位，向135靠攏。
也由於日圓狂貶，日圓兌新台幣匯價也再創新低，台銀日圓現鈔換匯價今日早盤更一度探底見0.2237元，也就是新台幣1元可以換到4.47日圓現鈔。若與6月2日換匯價0.2298元相較，當時可換21萬7580日圓現鈔，現在可換更多22萬3514元，等於1周就多賺5934日圓現鈔、約新台幣1327元。
若與今年換匯價高點3月8日的0.2493元相較，當時只能換到20萬0561日圓現鈔，現在可換到22萬3514元，差3個月賺更多有2萬2953日圓現鈔、約新台幣5135元。