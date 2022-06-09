晉見蔡英文！法國訪團：台灣是明星　照亮嚮往民主的世界

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蔡英文表示，謝謝各位貴賓對台灣的支持，在日前舉行的WHA，看到法國為台灣發聲，葛里歐也致函世衛，重申法國304位參議員支持台灣參與WHA的立場，更展現出力挺台灣的情誼。
今天透過頒贈大綬卿雲勳章，她要代表台灣人民感謝葛里歐為台法關係的努力與貢獻，也期待未來台灣和法國在各領域持續深化合作。
蔡英文表示，今年上半年法國是歐盟輪值主席，歐盟通過晶片法案，強調台灣晶片的先進技術及合作意願，上周剛舉行台歐盟經貿會議也首次提升到部長級對話，對於半導體、離岸風電等產業都有深入交流。
這是深化雙方經濟夥伴關係的重大里程碑，「而我在今年初提出強化歐洲鏈結計畫，就是希望可以加速洽簽雙邊貿易協定，共同打造有韌性的供應鏈體系」。
蔡英文強調，台灣、法國和歐盟是理念相近的夥伴，相信在三方共同努力下，可以帶動彼此國家的進步發展，並為人民創造更多福祉。
葛里歐則說，感謝台灣這個美麗國家自訪團抵達以來給予的特別歡迎，這是他第二次蒞臨台北，卻已經覺得很親切，是自己的第二故鄉。這份崇高的榮譽讓他備感榮幸，也更有義務在各地、各種情況下捍衛台灣。
葛里歐說，駐法大使吳志中用充分活力說服大家為台灣謀福利的決心，是他讓法國相信日常為台灣保持動員的必要性，也是因為他，法國才會在日常生活中持續致力為台灣採取行動。「我們參與許多有助於捍衛台灣利益的行動，台灣在我們眼中對民主價值的堅定承諾，以及經濟工業實力，堪稱楷模，是亞洲表現最優異的國家之一」。
「儘管持續遭受到孤立的企圖，但台灣依然向世界敞開大門，日復一日為自己的存在而奮戰」，儘管某些大國意圖阻止台灣參與國際機構，但台灣依然與世界分享醫療、工業、人道主義的許多專業知識，「這彰顯台灣巨大的能力」。
葛里歐也感謝蔡英文頒贈勳章，他說，「這個勳章對我而言，象徵我立足於一個新的群體，現在我有責任證明自己無愧這份殊榮，向總統保證，我會反抗壓迫者、對抗反對自由的人，讓忽視台灣人才的人看到台灣的才華」。
葛里歐最後說，自己由衷希望台灣永遠都是一顆明星，照亮嚮往更為民主與和平的世界，「台灣萬歲！法國萬歲！」。