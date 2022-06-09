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恩恩事件延燒　綠營要求侯友宜「再重現」81分鐘通聯現場

▲民進黨立法院黨團今（9）日召開記者會，要求新北市長侯友宜「再重現」81分鐘通聯現場。（圖／翻攝自民進黨直播）
▲民進黨立法院黨團今（9）日召開記者會，要求新北市長侯友宜「再重現」81分鐘通聯現場。（圖／翻攝自民進黨直播）

記者王敏旭／台北報導

2022-06-09 11:07:16

恩恩事件持續延燒，由於新北消防局在恩恩爸在119時，以模擬方式重現現場，民進黨立法院黨團今（9）日召開記者會，黨團幹事長鄭運鵬表示，要求新北市長侯友宜「再重現」81分鐘通聯現場，供民眾來檢視。

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鄭運鵬說，5月27日恩恩爸向1922與新北市府索取相關資料，指揮中心5月31日提供1922錄音檔與書面資料，6月1日準備好書面補充說明，包含單位橫向聯繫資料、email、系統發送，6月2日徵得恩恩爸同意並寄出資料，有需要還會再補充。

鄭運鵬表示，新北市府嘴巴說很漂亮，但推拖拉演很大，黨團沒有苛責、批評新北衛生局、消防局基層，而是對於侯友宜在市議會答應很多，但是最後不給資料還演很大，這是非常不可思議，這是侯友宜政治決策。

立委江永昌表示，新北不能給消防、衛生、雙和醫院的聯繫，一天不說明4月14日恩恩確診發送送醫的當天量能狀況，這樣很難看，社會追求事實不會停止。

江永昌說，現在看起來新北市府資料不肯給，大家以為是侯友宜扛責任，但他聽到是基層變成在背黑鍋。當天是否有足夠量能、還是累垮，單位人員一直辛苦，有事又被社會怪罪，這不是挺基層。

江永昌指出，新北現以《政府資訊公開法》不給資料，但他檢視過去新北3年的訴願案件，新北法律見解，內部文件是可以提供。因此基層有有量能問題不要隱蔽，社會能體諒，不要再讓消防、衛政人員被苛責，新北不要再躲藏。

立委王美惠說，地方父母官、新北市長侯友宜不應該這樣做，要有同理心，沒有電話是用模擬，台灣沒有這樣狀況，要呼籲地方父母官，要體諒恩恩爸心情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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