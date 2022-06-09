火化之亂　國民黨籲陳時中停止卸責發言、速提指引  

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國民黨強調，新冠確診者死亡後24小時內火化爭議不斷，陳時中說法一再轉彎：先是在2日回答媒體提問時說「從沒規定要在24小時內火化」；5日、6日又在記者會上拿出公文強調，只有要求「盡速」火化，而非「24小時」內火化；然而，7日陳時中卻改口坦承，24小時內火化是對的，只是公文沒有明寫。連續大轉彎的說法，造成全台亂成一團；地方政府有的準備以暫時冰櫃暫存，有的縣市則是延續當前作法，往生者因所在縣市不同，大體的處理方式竟然可能有所不同，陳時中實在難辭其咎。
國民黨表示，陳時中「從沒要求確診死者需在24小時內火化」發言一週以來，染疫身亡的國人又增加了996人，這近千位國人家屬們遲遲等不到應有的指引，不但歷經親人離世的傷痛，也仍然無法陪伴親人最後一程，殯葬業者更難以對家屬清楚說明。面對爭議延燒，陳時中先是說要儘快找殯葬業者協商，昨天又說請內政部討論，但各界期待的指引就是拿不出來，怠惰卸責的態度展露無疑。
國民黨指出，依據世界衛生組織（WHO）針對新冠疫情所擬訂的確診者喪葬處理方向，強調「死者的尊嚴、文化和宗教傳統以及家屬都應始終受到尊重和保護」，只要做好適當防護，不親吻或觸碰，可允許家屬瞻仰遺容。國內感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民也指出，24小時內火化沒有必要，確診者大體只要包好基本上不會有問題。基於相關專業看法，國民黨再次呼籲疫情指揮中心停止懈怠與卸責，應秉持國人傳統、家屬期盼並顧及亡者尊嚴，盡速拿出全國一致的指引供各界依循，讓火化之亂落幕。