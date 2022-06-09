COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

火化之亂　國民黨籲陳時中停止卸責發言、速提指引  

▲火化之亂延燒，國民黨批陳時中卸責。（圖／資料照片）
▲火化之亂延燒，國民黨批陳時中卸責。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-06-09 11:11:00

染疫亡故者火化之亂持續，中國國民黨今（9）日召開記者會，譴責疫情指揮中心怠忽職守，放任爭議延燒一週仍毫無作為，迄今拿不出明確的指引，導致地方政府、殯葬業者及亡者家屬依然無所適從，只見到陳時中反反覆覆、顛三倒四的發言；國民黨強烈要求指揮中心負起責任，盡快提出染疫往生者的大體處理的完整指引，讓各界有所依循。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏、立法委員林奕華、文傳會副主委黃子哲、桃園市議員參選人凌濤等出席記者會。

國民黨強調，新冠確診者死亡後24小時內火化爭議不斷，陳時中說法一再轉彎：先是在2日回答媒體提問時說「從沒規定要在24小時內火化」；5日、6日又在記者會上拿出公文強調，只有要求「盡速」火化，而非「24小時」內火化；然而，7日陳時中卻改口坦承，24小時內火化是對的，只是公文沒有明寫。連續大轉彎的說法，造成全台亂成一團；地方政府有的準備以暫時冰櫃暫存，有的縣市則是延續當前作法，往生者因所在縣市不同，大體的處理方式竟然可能有所不同，陳時中實在難辭其咎。

國民黨表示，陳時中「從沒要求確診死者需在24小時內火化」發言一週以來，染疫身亡的國人又增加了996人，這近千位國人家屬們遲遲等不到應有的指引，不但歷經親人離世的傷痛，也仍然無法陪伴親人最後一程，殯葬業者更難以對家屬清楚說明。面對爭議延燒，陳時中先是說要儘快找殯葬業者協商，昨天又說請內政部討論，但各界期待的指引就是拿不出來，怠惰卸責的態度展露無疑。

國民黨指出，依據世界衛生組織（WHO）針對新冠疫情所擬訂的確診者喪葬處理方向，強調「死者的尊嚴、文化和宗教傳統以及家屬都應始終受到尊重和保護」，只要做好適當防護，不親吻或觸碰，可允許家屬瞻仰遺容。國內感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民也指出，24小時內火化沒有必要，確診者大體只要包好基本上不會有問題。基於相關專業看法，國民黨再次呼籲疫情指揮中心停止懈怠與卸責，應秉持國人傳統、家屬期盼並顧及亡者尊嚴，盡速拿出全國一致的指引供各界依循，讓火化之亂落幕。

影／陳時中改口24H火化遺體　蔣萬安：不該冷血對待家屬

免24小時火化「公文沒寫清楚」　柯文哲：當我們白痴？

24小時「火化」確診遺體！陳時中曝：沒做錯只是沒有明寫

陳時中稱只說遺體「儘速」火化　國民黨：那請你盡速下台

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀