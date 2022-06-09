名家論壇》黃創夏／「飢餓戰爭」的威脅，台灣準備好了？

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我拿不到，就要徹底毀滅他！這段日子以來，俄羅斯砲擊毀掉「動力沙皇」在扎波羅熱的馬達希奇飛機發動機工廠、在盧甘斯克破及摧毀製造農業肥料的硝酸銨工廠、把烏克蘭重工業中心哈爾科夫打成廢墟、又以飛彈齊轟，摧毀了烏克蘭第二大糧食港口尼古拉耶夫的糧食倉庫‧‧‧
普丁擺明了就是要讓烏克蘭陷入飢餓、打回黑暗時代！
烏克蘭反侵略戰爭超過一百天了，局面看似膠著，事實上波濤洶湧，很可能擴大造成全世界的重大災難，甚至，普丁這個惡劣的侵略者還可能已經找到脫困的籌碼！
這個籌碼就是糧食，西方媒體如《紐約郵報》和《華盛頓郵報》都有類似道導指出：普丁認為從歐洲國家對於制裁和抵制俄羅斯能源的遲疑和分歧，普丁認定「時間會站在俄羅斯這一邊，到了某一個時間點，局面就會翻轉，拜登會灰頭土臉‧‧‧」
普丁的盤算就是在全世界搞出一場21世紀的「飢餓戰爭」，讓拜登和北約疲於奔命，因為民生問題而撐不下去！
據聯合國農糧總署的資訊，今年度開春，全球已經有2.73億人在飢餓邊緣，世界大糧倉的烏克蘭陷入戰火之後，全球立刻再增加了「4700萬人」陷入飢餓邊緣，多達43國受到影響，而全球庫存小麥存量已經「不滿10周」，這些個家多數在中東和非洲，多數是法國、德國和義大利以及英國的前殖民地，德、法這些舊宗主國已經背負著相當大的道義壓力！
正因如此，普丁又開始和法國馬克宏、德國蕭茲、義大利德古拉和土耳其艾爾段提出只要澤倫斯基承認俄羅斯目前的戰果同意停火，就可以放行黑海讓糧食運往全世界。
連拜登都有軟化現象，他在6月3日主動說出烏克蘭和俄羅斯總會到某格時刻會坐下來談，美國也不會干預是否是用領土換和平‧‧‧
飢餓戰爭真的造成全球巨大壓力了，烏克蘭本來每年可以提供全球「5800萬噸」以上的糧食，但如今烏克蘭無法向全球提供糧食，目前至少還有「2200萬噸」糧食被困在烏克蘭境內，到了秋天收成，至少會有「7500萬噸」糧食被困住，要視狀況持續，據聯合國農糧總署預估，到了2023年底，全球恐怕將有超過9億人在飢餓邊緣‧‧‧
此時此刻，全球自由地區的領袖和人民更該抱持「人飢己飢」的情懷，向拜登和北約領袖請命：出兵、保護黑海自由航行權！
要解決普丁的野望，就只有美國第六艦隊帶領北約的「維和艦隊」打通博斯普魯斯海峽進入黑海，在博斯普魯斯海峽與烏克蘭的敖德薩港的公海領域之上，以無敵艦隊建構一條龐大的「人道糧食海上走廊」，護衛目前被困在敖德薩附近的80多艘萬噸級貨輪運載烏克蘭的糧食平安通過黑海‧‧‧
更該呼籲美國和北約應該提供烏克蘭更多的岸置魚叉反艦飛彈、海馬斯火箭、和各類海面上的掃雷艦，協助烏克蘭守住赫爾松到敖德薩，得以壓制俄羅斯黑海艦隊蠢動，以確保烏克蘭最後的海岸線，破除普丁的野望。
如果美軍和北約真的可以創造出「人道糧食海上走廊」，對台灣也將是一大鼓舞行動，將會給台灣人更大的信心：習近平和解放軍再也別想用封鎖海峽來施壓台灣了‧‧‧
另一方面，台灣也該思考是否該準備好更充足的戰備存糧、還有農地不該繼續淪為房地產炒作標的，而是更該用來提高糧食自足率、以免習近平鋌而走險，學普丁一樣，發動起反人類的「飢餓戰爭」！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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