首富當免費仔？馬斯克轟YouTube詐騙廣告多 網：買下它
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）日前宣布收購推特（twitter），引發外界關注，但是收購案因假帳號以及垃圾郵件等問題，遲遲未能真正實行。近來馬斯克又在推特上，針對影音平台YouTube開轟，發文稱「YouTube詐騙廣告太多」，引起廣大網友熱議，有人至鼓吹這名世界首富「買下YouTbe」。
綜合媒體報導，時常在推特上「放飛自我」發言的馬斯克，最近發文指稱「YouTube似乎有永不停止的詐騙廣告（YouTube seems to be nonstop scam ads）」，隨後他又發出梗圖，只見圖上有兩個情境不同的派大星，嘲諷YouTube只要遇到用戶出現謾罵等不當言論時，就會火大盡速處理，但卻對明顯是詐騙的廣告視而不見，直指YouTube雙標。
兩則貼文隨即引起廣大網友迴響，目前已經有超過百萬人按讚，並有將近5萬個轉推，不少網友贊同馬斯克的看法，表示「YouTube廣告超級長」，更有人喊話「你可以選擇買下Youtube」、「買下它，並且阻止詐騙廣告」。
不過也有網友對於世界首富沒買YouTube Premium感到驚訝，有網友戲稱「這是更實用的做法」、「堂堂世界首富，原來免費仔？」。