▲ 第 90 屆利曼 24 小時耐力賽即將揭幕 勞力士精準見證

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在今年的世界耐力錦標賽中，豐田車隊（Toyota Gazoo Racing）與 Alpine Elf 耐力 車隊棋逢對手，戰況激烈。目前，Alpine Elf 耐力車隊在前兩場賽事中領先 5 分。為突出本賽季第三輪比賽的重要性，利曼 24 小時耐力賽冠軍將獲得雙倍積分獎勵。這項賽事需要車手、車隊及賽車連續 24 小時密切合作，車手全程擁有 86,400 秒可供分配，有時需要賽車高速馳騁，有時則應謹慎為重，張弛有度。從白晝駛入黑夜，再在飛馳中迎來黎明，13.626 公里的賽道上，尋找並保持節奏至為關鍵。
勞力士代言人湯姆.克里斯滕森（Tom Kristensen）曾於利曼 24 小時耐力賽歷史上九度奪冠，今年正逢他首次折桂 25 週年。談及他與利曼24 小時耐力賽的特殊淵源時，湯姆.克里斯滕 森表示:「那場比賽為我的職業生涯奠定堅實基礎，1997 年 6 月的那十天在我的賽車生涯中至為重要。問鼎利曼耐力賽是畢生的榮耀。回顧這場賽事的深厚傳統與勞力士對賽車運動的積極支持，我倍感自豪，亦心懷謙遜。雙方皆致力以堅韌毅力、創新技術及人類創舉追求卓越，建立了理想的合作關係。」
利曼 24 小時耐力賽誠摯歡迎來自各賽車運動領域的參賽者，職業及業餘車手將分為四個組別展開激烈角逐。四屆衛冕冠軍、豐田車隊 7號車屬於超級跑車組（Hypercar）。這間日本汽車製造商有望在賽事實現五連冠。這組別中，兩輛豐田 GR010 混合動力車將對陣強大的Alpine Elf 耐力車隊，以及格里肯豪斯車隊（Glickenhaus Racing duo）的兩輛賽車。27 輛賽車將於利曼原型車 2 組
（LMP2）同場競技，包括曾為一級方程式（Formula 1®）車手的塞巴斯蒂安.布爾代（Sébastien Bourdais）、 羅 伯 特. 庫 比 薩（Robert Kubica）及 費 利 佩. 納 斯爾（Felipe Nasr），以及八次榮獲國際汽聯世界拉力錦標賽(FIA World Rally Champion)冠軍的塞巴斯蒂安.歐吉耶（Sébastien Ogier）。在本賽季揭幕戰賽百靈 1000 哩賽（1000 Miles of Sebring）中，16 歲的喬許.皮爾森（Josh Pierson）成為史上最年輕的世界耐力錦標賽冠軍，同時亦將刷新利曼 24 小時耐力賽參賽車手的最小年齡紀錄。利曼 GT 耐力賽職業組（LMGTE Pro）中，科爾維特車隊
（Corvette Racing）攜兩輛賽車強勢回歸，而在利曼 GT 耐力賽業餘組中，均由女性組成的 Iron Dames 車隊將第四度亮相薩爾特賽道。
6 月 12 日星期日下午，行駛里程最長的車隊將登上領獎台，捧起利曼 24 小時耐力賽的獎盃。每位車手均將獲頒一枚鐫刻特殊字樣的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona（蠔式恒動宇宙計型迪通拿）腕錶。作為賽車運動界的至高榮譽，Cosmograph Daytona 因其傳奇地位、可靠品質及卓越性能而備受推崇。 2010 年加入勞力士家族的湯姆.克里斯滕森袒露心聲:「我的 Daytona 腕錶是一份寶貴的情感財富。對我而言，Daytona 腕錶至今依然意義非凡，仍如初次贏得時般令我心潮澎湃。這些腕錶講述著我職業生涯中的重大轉捩點。當我看向這些腕錶，我不僅看到腕錶的精準時計，更同時重溫了與車隊及領航員並肩同行的崢嶸歲月。」
勞力士與賽車運動
勞力士與賽車運動的緊密連繫可以追溯至 1930 年代，當時馬琴.坎貝爾爵士（Sir Malcolm Campbell）駕駛他的「藍鳥號」賽車，打破了時速 300 哩（483 公里）的陸地速度世界紀錄。自此，勞力士在賽車運動領域的影響力逐步擴大， 開始支持備受推崇的耐力賽，如勞力士迪通拿 24 小時耐力賽（Rolex 24 At DAYTONA）、利曼 24 小時耐力賽及國際汽聯世界耐力錦標賽（FIA World Endurance Championship）。勞力士自 1968 年以來一直支持品牌代言人傑奇. 史都華爵士（Sir Jackie Stewart）至今，自 2013 年起，勞力士正式與賽車界的頂級賽事一級方程式錦標賽（Formula 1®）展開合作。除了傑奇.史都華爵士，這位國際汽聯世界一級方程式錦標賽的三屆冠軍得主以外，眾多成就斐然的車手 亦加入勞力士代言人的行列，包括利曼 24 小時耐力賽九屆冠軍得主湯姆.克里 斯滕森，一級方程式錦標賽多屆冠軍得主、2015年國際汽聯世界耐力錦標賽冠軍馬克.韋伯（Mark Webber），以及最近加入的 2009 年國際汽聯世界一級方程
式錦標賽年度車手冠軍（FIA Formula 1® Drivers’World Champion）詹森 · 巴頓（Jenson Button）。勞力士亦支持世界各地尊崇優雅、美感和傳統的經典汽車活 動，包括圓石灘車展（Pebble Beach Concours d’Elegance®）、鶉園賽車大會（The Quail, A Motorsports Gathering）、勞力士蒙特雷老爺車大賽（Rolex Monterey Motorsports Reunion）以及古德伍德古董車盛會（Goodwood Revival）。