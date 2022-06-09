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第 90 屆利曼 24 小時耐力賽即將揭幕 勞力士精準見證

▲ 第 90 屆利曼 24 小時耐力賽即將揭幕 勞力士精準見證
▲ 第 90 屆利曼 24 小時耐力賽即將揭幕 勞力士精準見證

2GameSome - 有車賞

2022-06-09 13:25:00

當地時間 6 月 11 日星期六下午 4 點，62 輛賽車將與經典勞力士 24 小時鐘一同亮相利曼薩爾特賽道（Circuit de la Sarthe），角逐第 90 屆利曼 24 小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）。在這項傳奇耐力賽誕生近一個世紀後，本屆賽事預計將有 25 萬名賽車愛好者齊聚一堂，見證各位車手及車隊在極端條件和巨大壓力下展開激烈競速，不遺餘力地捍衛其在體育史上的一席之地。勞力士自 2001 年 起擔任利曼 24 小時耐力賽的大會指定時計，之後又與國際汽聯世界耐力錦標賽（FIA World Endurance Championship, WEC）建立合作關係。

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利曼薩爾特賽道鳥瞰圖。
利曼薩爾特賽道鳥瞰圖。
在今年的世界耐力錦標賽中，豐田車隊（Toyota Gazoo Racing）與 Alpine Elf 耐力 車隊棋逢對手，戰況激烈。目前，Alpine Elf 耐力車隊在前兩場賽事中領先 5 分。為突出本賽季第三輪比賽的重要性，利曼 24 小時耐力賽冠軍將獲得雙倍積分獎勵。這項賽事需要車手、車隊及賽車連續 24 小時密切合作，車手全程擁有 86,400 秒可供分配，有時需要賽車高速馳騁，有時則應謹慎為重，張弛有度。從白晝駛入黑夜，再在飛馳中迎來黎明，13.626 公里的賽道上，尋找並保持節奏至為關鍵。

勞力士代言人湯姆.克里斯滕森（Tom Kristensen）曾於利曼 24 小時耐力賽歷史上九度奪冠，今年正逢他首次折桂 25 週年。談及他與利曼24 小時耐力賽的特殊淵源時，湯姆.克里斯滕 森表示:「那場比賽為我的職業生涯奠定堅實基礎，1997 年 6 月的那十天在我的賽車生涯中至為重要。問鼎利曼耐力賽是畢生的榮耀。回顧這場賽事的深厚傳統與勞力士對賽車運動的積極支持，我倍感自豪，亦心懷謙遜。雙方皆致力以堅韌毅力、創新技術及人類創舉追求卓越，建立了理想的合作關係。」

湯姆‧克里斯滕森（TOM KRISTENSEN）現身 1997 年利曼 24 小時耐力賽。
湯姆‧克里斯滕森（TOM KRISTENSEN）現身 1997 年利曼 24 小時耐力賽。
利曼 24 小時耐力賽誠摯歡迎來自各賽車運動領域的參賽者，職業及業餘車手將分為四個組別展開激烈角逐。四屆衛冕冠軍、豐田車隊 7號車屬於超級跑車組（Hypercar）。這間日本汽車製造商有望在賽事實現五連冠。這組別中，兩輛豐田 GR010 混合動力車將對陣強大的Alpine Elf 耐力車隊，以及格里肯豪斯車隊（Glickenhaus Racing duo）的兩輛賽車。27 輛賽車將於利曼原型車 2 組

（LMP2）同場競技，包括曾為一級方程式（Formula 1®）車手的塞巴斯蒂安.布爾代（Sébastien Bourdais）、 羅 伯 特. 庫 比 薩（Robert Kubica）及 費 利 佩. 納 斯爾（Felipe Nasr），以及八次榮獲國際汽聯世界拉力錦標賽(FIA World Rally Champion)冠軍的塞巴斯蒂安.歐吉耶（Sébastien Ogier）。在本賽季揭幕戰賽百靈 1000 哩賽（1000 Miles of Sebring）中，16 歲的喬許.皮爾森（Josh Pierson）成為史上最年輕的世界耐力錦標賽冠軍，同時亦將刷新利曼 24 小時耐力賽參賽車手的最小年齡紀錄。利曼 GT 耐力賽職業組（LMGTE Pro）中，科爾維特車隊

（Corvette Racing）攜兩輛賽車強勢回歸，而在利曼 GT 耐力賽業餘組中，均由女性組成的 Iron Dames 車隊將第四度亮相薩爾特賽道。

6 月 12 日星期日下午，行駛里程最長的車隊將登上領獎台，捧起利曼 24 小時耐力賽的獎盃。每位車手均將獲頒一枚鐫刻特殊字樣的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona（蠔式恒動宇宙計型迪通拿）腕錶。作為賽車運動界的至高榮譽，Cosmograph Daytona 因其傳奇地位、可靠品質及卓越性能而備受推崇。 2010 年加入勞力士家族的湯姆.克里斯滕森袒露心聲:「我的 Daytona 腕錶是一份寶貴的情感財富。對我而言，Daytona 腕錶至今依然意義非凡，仍如初次贏得時般令我心潮澎湃。這些腕錶講述著我職業生涯中的重大轉捩點。當我看向這些腕錶，我不僅看到腕錶的精準時計，更同時重溫了與車隊及領航員並肩同行的崢嶸歲月。」

利曼 24 小時耐力賽的獲勝車手將獲頒一枚鐫刻特殊字樣的 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona（蠔式恒動宇宙計型迪通拿）腕錶。
利曼 24 小時耐力賽的獲勝車手將獲頒一枚鐫刻特殊字樣的 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona（蠔式恒動宇宙計型迪通拿）腕錶。
勞力士與賽車運動

勞力士與賽車運動的緊密連繫可以追溯至 1930 年代，當時馬琴.坎貝爾爵士（Sir Malcolm Campbell）駕駛他的「藍鳥號」賽車，打破了時速 300 哩（483 公里）的陸地速度世界紀錄。自此，勞力士在賽車運動領域的影響力逐步擴大， 開始支持備受推崇的耐力賽，如勞力士迪通拿 24 小時耐力賽（Rolex 24 At DAYTONA）、利曼 24 小時耐力賽及國際汽聯世界耐力錦標賽（FIA World Endurance Championship）。勞力士自 1968 年以來一直支持品牌代言人傑奇. 史都華爵士（Sir Jackie Stewart）至今，自 2013 年起，勞力士正式與賽車界的頂級賽事一級方程式錦標賽（Formula 1®）展開合作。除了傑奇.史都華爵士，這位國際汽聯世界一級方程式錦標賽的三屆冠軍得主以外，眾多成就斐然的車手 亦加入勞力士代言人的行列，包括利曼 24 小時耐力賽九屆冠軍得主湯姆.克里 斯滕森，一級方程式錦標賽多屆冠軍得主、2015年國際汽聯世界耐力錦標賽冠軍馬克.韋伯（Mark Webber），以及最近加入的 2009 年國際汽聯世界一級方程

式錦標賽年度車手冠軍（FIA Formula 1® Drivers’World Champion）詹森 · 巴頓（Jenson Button）。勞力士亦支持世界各地尊崇優雅、美感和傳統的經典汽車活 動，包括圓石灘車展（Pebble Beach Concours d’Elegance®）、鶉園賽車大會（The Quail, A Motorsports Gathering）、勞力士蒙特雷老爺車大賽（Rolex Monterey Motorsports Reunion）以及古德伍德古董車盛會（Goodwood Revival）。

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