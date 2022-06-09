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麥當勞薯條還能更強？「隱藏吃法」整包升級：美國人教的

▲麥當勞憑藉獨特的薯條風味，在台灣速食業當中佔有一席之地，其產品薯條也多次獲封老饕心中「速食店最好吃的薯條」。（示意圖／取自unsplash）
▲麥當勞憑藉獨特的薯條風味，在台灣速食業當中佔有一席之地，其產品薯條也多次獲封老饕心中「速食店最好吃的薯條」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-09 13:35:22

麥當勞憑藉獨特的薯條風味，在台灣速食業當中佔有一席之地，其產品薯條也多次獲封老饕心中「速食店最好吃的薯條」，但你知道麥當勞的薯條還能怎麼吃更好吃嗎？近日，長期旅居台灣的老外YouTuber「歐亞力」就邀請剛來台灣一個月的美國好友Max來體驗台灣麥當勞，兩人品嚐幾種品項並且點評，其中Max更分享美國人薯條「隱藏吃法」，直呼這樣是提升到另一個層次，掀起不少網友熱議。

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只見影片，歐亞力帶著Max來到台灣麥當勞，兩個人一共點了六個品項，包括炸雞、大麥克漢堡、冰炫風、地瓜薯條、一般薯條以及勁辣雞腿堡，餐點剛上，Max眼睛就被炸雞給吸引，他透露「這個我先來看一下，因為我們美國的麥當勞沒有販售炸雞」。

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▲美國人Max透露「美國麥當勞沒有賣炸雞」，這次來台灣順便嚐鮮。（圖/歐亞力YT）
隨後他們也依序品嚐，Max表示「冰炫風的口感就跟美國一模一樣，每次自己在美式足球練習之後，一定要來上一杯；至於地瓜薯條則是完全沒看過這種類型的，整個外面是很香脆的，這是台灣獨有的，我很喜歡，我瞬間成為它的粉絲」，而吃到漢堡類時，透露勁辣雞腿堡口感與美國比較不同；而大麥克則是裡面沒有醬料，導致太乾，讓Max表示「有種沙漠在裡面的感覺」，讓歐亞力吃過後也在一旁認同。

至於試吃美國麥當勞沒有販售的炸雞，Max則提到「通常我們吃炸雞都會去肯德基，但這個我只能說不是你麥當勞的專長，大概能給你5分左右，還可以啦，如果附近沒有肯德基，就會買來吃」而最後，Max也排出心目中第一到第六的品項，依序為「冰炫風、地瓜薯條、勁辣雞腿堡、麥脆雞、薯條以及大麥克」，最後Max更加碼薯條隱藏吃法，表示「將薯條沾入冰炫風當中，雖然是一種奇怪的組合，但只要是美國人都懂我所說的，能將薯條提升到另一個層次的吃法」讓歐亞力聽完非常驚訝，馬上隨之試吃後驚呼「wow！這很酷」。

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▲美國人Max教授麥當勞「隱藏吃法」，就是將薯條沾入冰炫風當中，會讓整包薯條層次提升到另一個境界。（圖/歐亞力YT）
影片曝光後，不少網友紛紛回應「美國人評大麥克最後一名不意外，台灣的大麥克真的太乾了」、「我住在美國3年多，真的完全沒在吃麥當勞XD」、「薯條沾冰炫風超好吃，Max很懂推薦欸，也教你一招，可以泡進玉米湯裡面哦！」、「其實薯條沾冰淇淋，我小時候就會了XD」、「薯條沾冰炫風真的超級好吃，我也不知道從哪看來的，現在才知道是美國吃法」、「麥當勞的地瓜條真的好吃，薯條我也會沾冰淇淋，超讚的」、「薯條沾冰炫風真的是另一個層次的事，好喜歡美國人分享台灣麥當勞心得」。（編輯：張嘉哲）


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