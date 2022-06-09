新北消防局遭出征！網改名「演員訓練班」 侯友宜回應了
新北男童恩恩染疫不幸離世，其父苦追背後真相，而日前恩恩爸爸前往新北消防局聽取錄音檔時，消防局以「還原」當時情況為由，動員「模擬重現」民眾報案過程，引發爭議，有網友因此前往Google Map將新北市消防局的名稱改為「演員訓練班」、「還原重現中心」。對此，新北市長侯友宜回應表示希望多給消防弟兄鼓勵。
雖然新北市消防局解釋為了重現疫情爆發時，119進線量爆增忙碌情況，於是在恩恩爸爸抵達勤務中心時，「還原模擬」了報案執勤的狀況，但被爆料後成為網路討論話題，雖然消防局大動作提告，爭議依然持續延燒。
有網友在Google Map將新北市消防局的名稱改為「演員訓練班」、「還原重現中心」等等，嘲諷意外十足，留言評論也出現許多1星負評。現在前往Google Map頁面查看，網友惡搞的名稱已經被移除，不過在評論中仍能看見許多負評，另外似乎也有網友持續在改名，每次重新整理網頁看到的結果都不太一樣。
對此，新北市長侯友宜面對媒體聯訪時表示，希望多給消防弟兄鼓勵，肯定消防局在疫情期間的辛勞與付出，也強調會支持消防弟兄捍衛清白與尊嚴。對於恩恩爸爸追求真相，侯友宜則說會按照規定全力提供相關資料。（編輯：倪浩軒）