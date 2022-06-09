痛批新北甩鍋1922 民進黨嘆：侯友宜躲12天還不認錯
新北2歲男童恩恩染疫病逝，有前消防員爆料新北高官竟要求119上下偽造報案，引起社會一片譁然。民進黨發言人黃彩玲今（9）日表示，別說音檔了，恩恩爸等不到新北市長侯友宜公開認錯，讓人相當遺憾；黃也再次重申，「1922是諮詢專線，119才是派車」，侯市府沒有辦法第一線處理好還甩鍋，這就是台劇《火神的眼淚》的翻版，「規則長官制定、有事情下屬扛責」。
黃彩玲表示，全國民眾都非常關心恩恩事件，希望侯市府可以提供報案當下完整音檔。大家看到指揮中心第一時間已經提供完整音檔，但侯市府至今已經12天了，先以個資問題不提供音檔，甚至沒告知恩恩爸爸的情況下，就由新北市府消防局演出這場大戲，這要恩恩爸情何以堪？
黃彩玲接著說，更令人遺憾的是，「看不到侯友宜認錯之意，恩恩爸不要說音檔了，甚至等不到侯友宜公開道歉」，黃說，如果覺得新北市政府沒有可以質疑的地方，那就提出證據來，不然這件事情只會繼續延燒。
至於侯市府聲稱，疫情這2年下來，民眾會認知1922就是疫情電話，黃彩玲也再度澄清，針對1922流程，可以看到疫情指揮官陳時中態度坦然，也強調會檢討1922的SOP；但侯市府推三阻四持續逃避，今年4月時新北市副市長有說，「確診者、居隔者有疾病或緊急送醫需求，撥打119是最快的，現在為了幫侯市長粉飾太平，又甩鍋1922」。
黃彩玲重申，「1922是諮詢專線，119才是派車」，侯市府沒有辦法第一線處理好還甩鍋，這就是台劇《火神的眼淚》的翻版，「規則長官制定、有事情下屬扛責」，呼籲侯友宜不要只是嘴巴力挺基層，卻手刀切割。