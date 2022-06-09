COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中重症＋575創新高！第2例MIS-C案例童「連7天高燒40度」

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-06-09 14:26:02

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增72967例COVID-19確定病例，分別為72921例本土個案及46例境外移入；另確診個案中新增211例死亡。而中重症新增575例創新高，包括一位之前已揭露的第二例MIS-C（兒童多系統發炎症候群）確診童，連續高燒7天，幸好現在病情好轉已經出院。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲指揮中心說明中重症個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明中重症個案。（圖／指揮中心）
指揮中心統計，新增575例中重症個案中，年齡超過90歲的有99人、80～90歲的有205人，70～79歲的有123人，未接種疫苗的有238人，只接種1劑的有54人、接種2劑的有83人，打滿3記的有200人。

值得注意的是，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明有一例5歲重症童是第二例的兒童MIS-C個案，無慢性病史，在4月30日確診，有發燒、腹痛、嘔吐等症狀。5月26日再度發燒，出現噁心、嘔吐、腹瀉、結膜紅等症狀，服用退燒藥仍連續高燒7天，體溫達到40度，6月2日轉至醫院檢查，一度出現心臟冠狀動脈擴大等症狀。使用免疫球蛋白等藥物治療後，該童病況好轉，已於6月7日出院。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

快訊／本土確診＋72921！死亡個案增211人　境外增46例

台南歸仁槍戰！談判破局街頭火拼轟35槍　兩人中彈1死1傷

桃園女童疑遭繼父不當管教！網友怒出征潑漆　議員揭真相

青少年死亡第2例！17歲男肺炎併呼吸衰竭　發病後2天不治

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
若解封出國你最想飛哪呢？

若解封出國你最想飛哪呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀