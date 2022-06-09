中重症＋575創新高！第2例MIS-C案例童「連7天高燒40度」
中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增72967例COVID-19確定病例，分別為72921例本土個案及46例境外移入；另確診個案中新增211例死亡。而中重症新增575例創新高，包括一位之前已揭露的第二例MIS-C（兒童多系統發炎症候群）確診童，連續高燒7天，幸好現在病情好轉已經出院。
指揮中心統計，新增575例中重症個案中，年齡超過90歲的有99人、80～90歲的有205人，70～79歲的有123人，未接種疫苗的有238人，只接種1劑的有54人、接種2劑的有83人，打滿3記的有200人。
值得注意的是，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明有一例5歲重症童是第二例的兒童MIS-C個案，無慢性病史，在4月30日確診，有發燒、腹痛、嘔吐等症狀。5月26日再度發燒，出現噁心、嘔吐、腹瀉、結膜紅等症狀，服用退燒藥仍連續高燒7天，體溫達到40度，6月2日轉至醫院檢查，一度出現心臟冠狀動脈擴大等症狀。使用免疫球蛋白等藥物治療後，該童病況好轉，已於6月7日出院。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。