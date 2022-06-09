巷仔內／北頓內茨克苦戰！烏東岌岌可危的「殘存堡壘」

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有關北頓內茨克的戰事，嚴格說來並非是這次俄羅斯入侵後才開始，早在2014年的克里米亞危機之後，該地區就分別被烏克蘭政府和親俄分離主義者控制，在分離主義者佔領盧甘斯克市，也就是盧甘斯克州原本的行政首府後，烏克蘭當局便將首府遷往北頓內茨克。
自從俄國3月底將主要戰事範圍轉向烏東後，北頓內茨克等地的局勢日益嚴峻。5月中旬開始，俄軍從已被控制的伊久姆（Izyum）、利曼（Lyman）、波帕斯納（Popasna）進發，試圖從南北包夾北頓內茨克。
北頓內茨克的重要性，在於它是烏克蘭軍隊在盧甘斯克州所掌控的最後領土，也是阻礙俄羅斯控制該地區的最後幾座城市之一，是烏克蘭政府在烏東為數不多的根據地，一旦佔領這座城市，意味著俄軍幾乎控制了盧甘斯克州所有地區。
包圍北頓內茨克並完全取得這座城市的掌控權，對俄軍頗具意義。首先從戰略上來看，圍困北頓內茨克，除了困住當地的烏克蘭軍隊以外，也有助於俄羅斯繼續朝鄰近的呂西昌斯克市（Lysychansk）前進，在東部得以採取更廣泛的戰略。從那裡，俄羅斯軍隊還可以向西南移動到頓內茨克州，甚至從利曼和伊久姆，進一步朝斯洛維揚斯克市（Slovyansk）匯合。
象徵意義方面，對於俄羅斯來說，在經歷逾3個月的戰事後，佔領這座城市將提供一個急需的精神勝利，也讓克里姆林宮宣布其「解放」頓巴斯地區的目標取得進展。一旦北頓內茨克戰役結束，無論哪方佔領這座城市，俄軍的進攻都可能再被推向另一波高峰。
自戰爭開打後，俄羅斯軍隊在南部迅速取得進展，並佔領了烏克蘭境內包括馬立波（Mariupol）、赫爾松（Kherson）等重要港口城市，為克里米亞與頓巴斯區建立陸路聯繫一事持續鋪路；因此若俄軍至終完全拿下北頓內茨克，對烏克蘭無疑是巨大損失。
截至發稿時間為止，烏克蘭尚未鬆口承認北頓內茨克已完全落入俄軍之手，雙方在北頓內茨克河（Siverskyi Donets River）上的攻防仍在激烈進行，烏軍聲稱炸斷了幾座關鍵橋樑，阻止俄軍前進，足以承載重型軍事車輛通過、完好無損無損的橋樑只剩2座，並以大砲摧毀俄軍架起的臨時浮橋；然而，烏軍的後勤路線也同樣面臨問題，被涵蓋在俄軍的火炮射程下，補給顯得更加困難了。
5月時盧甘斯克州長蓋戴（Sergiy Gaiday）就說過，俄國軍隊已控制該州逾90%的地區，並於6月8日坦言，在俄軍密集轟炸北頓涅茨克的情況下，烏軍可能將不得不撤退；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也在同一天表示，北頓內茨克仍是頓巴斯的衝突中心，烏東地區的命運就取決於這一役。依目前的態勢來看，烏東的情況不容樂觀，雖然後續歐美仍會投注資源協助，但若缺乏重大軍事主張，丟失大片烏東領土只是時間問題，屆時恐被迫將重心轉向止損，而非進攻或防守。