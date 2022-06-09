特企／基隆城市博覽會登場　正濱漁港海派浪漫擴大徵件

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基隆市長林右昌說，在地居民3年前齊心為正濱漁港建築塗上鮮艷色彩，扭轉外人甚至遊子對基隆的陳舊印象，正濱漁港彩色屋已成基隆蛻變的象徵，2022城市博覽會更是讓全國看見基隆轉變的大型活動，這次全民共創光雕秀，加上正濱漁港周邊八斗、中正、正濱、和平和忠孝國小共853位學童創作，象徵讓每個人都能為這座勇敢圓夢的城市著色，從基隆出發，更為勇敢抗疫的全體台灣人打氣。
基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，「海派浪漫光雕秀」2020年以正濱漁港為布幕，上演滿滿基隆元素的光雕秀，燈光沿著屋簷打亮，接著有大船入港、鯨魚緩緩游進、貓咪搖動尾巴賣萌等畫面，感動依舊深刻。
「客家妹」陳明珠也到現場開直播，讓粉絲搶先一睹光雕秀的感動，更釣出黃子佼留言「太美了基隆棒棒棒棒」，她說，兩年前第一次在夜間造訪正濱漁港，透過光雕形塑不同於白天的浪漫樣貌，上一次大家齊聚在基隆已是兩年前，這段時間經過大家努力抗疫，團隊努力在上在地民眾支持，讓海派浪漫的感動延續，更為珍貴。她說，雖然最近忙於準備金曲獎星光大道主持工作，也一定要將基隆的努力與轉變，介紹給全台灣的民眾。
陳明珠也讚嘆說，正濱漁港很適合談戀愛、談心，不管是跟姊妹、家人、朋友或情人手牽手來散步，都可以好好沉澱自己，放慢腳步。
曾姿雯補充，今年進一步邀全台民眾創作，參與2022城市博覽會亮點活動「海派浪漫光雕秀」，徵件原本只到今天，但許多民眾反映希望延期截稿，便決定再延至6月11日(週日)，原收件200件，再增加50件名額，名額有限，希望大家把握機會，畫下在基隆的點滴，或是一句話為親友加油打氣、浪漫求婚，都歡迎下載圖畫紙（https://reurl.cc/M06N3p）著色，可透過繪畫或文字創作。
網紅「那對夫妻」Kim京燁也帶7歲女兒「妮妮」搶先造訪2022城市博覽會，妮妮帶著圖畫紙、色筆現場彩繪，Nico和Kim說，基隆山海共處的景觀得天獨厚，尤其在炎炎夏日，夜間能吹著海風感受基隆的多變，令人放鬆，加上白天有展演、晚上有光雕秀，更讓小孩盡情放電。
2022城市博覽會特色為整座基隆市都是展場，3大主展區包括(A)基隆港市中心、(B)正濱漁港與潮境公園、(C)海科館；副展區以(K)沙灣歷史文化園區為核心。趕緊把握機會來重新認識基隆。
海派浪漫光雕秀全民徵稿活動方式說明：
1.即日起受理報名，請自行下載圖畫紙並以A3尺寸印出，圖畫紙連結：https://reurl.cc/M06N3p
2.投稿作品請於6月11日（週日）前寄至(23741)新北市三峽區大德路282號6樓，以郵戳為憑。
3.全台徵選有限額，將以收件優先順序安排展演。
4.相關注意事項詳圖畫紙下方說明，並請於投稿前簽名，未簽名視同不符合活動資格。
2022海派浪漫活動資訊 :
展演日期：6月10日（五）至6月19日（日）。
展演時間：每日19:00～21:30，主秀每20分鐘一場，每場3分鐘，最後一場主秀展演時間為21:20。
展演地點：基隆市正濱漁港