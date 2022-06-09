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各國鬆綁邊境「9月有望組團出國」？陳時中：有可能性

▲不少民眾期待「9月能出國旅遊」;對此，指揮官陳時中在下午疫情記者會中鬆口，「可能性當然是有，但也不敢講說一定。」（示意圖／取自unsplash）
▲不少民眾期待「9月能出國旅遊」;對此，指揮官陳時中在下午疫情記者會中鬆口，「可能性當然是有，但也不敢講說一定。」（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-09 16:02:10

不少國家已開放國境，中央流行疫情指揮中心正在研擬鬆綁邊境管制，不少民眾期待「9月能出國旅遊」;對此，指揮官陳時中在下午疫情記者會中鬆口，「可能性當然是有，但也不敢講說一定。」

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10日開始，日本除了原先已開放的短期停留、長期居留簽證外，新增開放98個列為「藍區」的國家地區海外旅客，可用團體旅遊形式入境觀光，韓國也從8日起開放入境前提出72小時內PCR或醫院抗原快篩陰性證明，無論有沒有接種疫苗，一律免隔離。

日韓等國的國境開放，讓台人不免期待是否相關旅遊規劃，雖然現在仍尚未有相關政策，不過陳時中今天被問及9月出國是否有可能出團旅遊？他也鬆口表示，「應該是有，不敢講說一定有，但依現在各國開放國門的情況，這可能性當然是有。」

另外，外傳機組員檢疫規定即將鬆綁，將改為0+7，陳時中今天仍未證實此事，僅回覆目前都還沒定案。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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