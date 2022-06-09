孩子長高關鍵看骨齡　把握黃金「第三快速生長期」

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甚麼是骨齡？臺北市立聯合醫院仁愛院區骨科張訊主治醫師說，從手掌及手腕的X光上，可以依序看到腕骨的發育及其大小，手掌骨、手指骨的生長板是否開始閉合，以及遠端橈骨處的生長板是否還在，綜合這三階段的情況來判斷孩子的骨頭年齡來預測大概還能再長多久。
第三快速生長期 掌握身高關鍵
張訊主治醫師指出，一般而言，小學階段的孩子，一年身高維持成長5-6公分左右都算正常，在進入手掌生長板開始密合的階段，就是所謂的第三快速生長期；男生一般落在11-15歲左右，女生則是在10-13歲左右，大約可以維持兩年，這兩年的成長，男生若好好把握可以讓一年長到10公分，女生則有6-8公分左右，別小看這兩年的差距，男生如果這兩年都比別人多長5公分的話，將來就能比他人多10公分。
預測孩子身高 3要素能判斷
預測孩子身高的因素有三個：目前身高、剩餘生長時間、及一年長多少，另外也能對比爸媽的身高，來評估這樣的生長是否正常，簡單的算法就是以爸媽的身高平均值，生男生加六、生女生減六，大約就是的預期身高。
把握生長時間 4方法缺一不可
若是發現孩子將來的預估身高可能不如爸媽預期標準，能夠想辦法增加的是剩餘生長時間及一年長多少這兩個部分，張訊主治醫師提及，一般而言常使用的有：睡覺、運動、飲食、藥物，這四個方法。
而第一次拍攝骨齡的時間，男生建議11歲，女生則是10歲，太早其實看不太出來，太晚則怕來不及，特別是女生若是月經早現時，怕會骨齡加速且生長遲滯，更需要注意；後續追蹤則是一至兩年一次即可，而有在用藥或是身高落後別人太多的人，需要每年追蹤。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54030
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