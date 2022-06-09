侯友宜跳針「他們」切割 美女發言人嘆：鐵漢柔情都假的
新北2歲男童恩恩染疫病逝，有前消防員爆料新北高官竟要求119上下偽造報案，引起社會一片譁然。民進黨發言人黃彩玲今（9）日下午表示，早上新北市長侯友宜針對「恩恩事件」受訪時，在短短180字中竟跳針講了11次「他們」，這證明侯的心虛與沒擔當；黃也批評，新北市高官們現在只想自保，把責任切割給基層，用鐵漢柔情包裝自己的侯友宜，是一位真戲子。
「消防弟兄非常在乎他們清白……」、「他們考慮的絕對是他們的尊嚴」、「他們不會計較他們的職位」，黃彩玲表示，上午聽到侯友宜針對「恩恩事件」回應，聽完以為是電視AB段重播，重聽發現不可思議，簡短180個字的回覆中，侯友宜竟講了11次「他們」，實在非常高明。
黃彩玲批評，侯友宜不斷跳針「他們」，證明侯的心虛與沒擔當，更傳達了新北市高官與基層切割。「難道把責任全部推給下屬，就是侯友宜全力配合的擔當？這到底算哪門子擔當」。
黃彩玲感嘆，事發至今，看不到侯友宜在動員消防隊幫高官當臨演的事情上，有任何認錯之意，別說音檔了，恩恩爸連一個侯友宜的道歉都得不到。新北市高官們現在只想自保，從市長、副市長、衛生局長、消防局長，有哪個人出為模擬事件向恩恩家屬道歉？都只想保住自己的官位，把責任切割給基層。
黃彩玲說，在新北取景的台劇《火神的眼淚》，大概已不足形容侯市府的傲慢，因為用鐵漢柔情包裝自己的侯友宜，才是一位真戲子。