集雅社愛樂祭享77折好康　持續「為風格發聲」響樂每一天

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另外DRX-3.4是Integra 旗下的中堅機種，具備9.2聲道輸出，支援Dolby Atmos和DTS:X環繞音效格式，也擁有完整串流播放功能。強調聲音的速度感及環繞體驗，完美呈現如臨現場的體驗，是適合放置客廳空間，全家人一起看電影、打電玩的家庭劇院組。
此外更與高雄市愛樂文化藝術基金會旗下之高雄市交響樂團 樂團助理首席張恆碩先生、第二小提琴首席陳思圻先生、中提琴首席蕭寶羚小姐、大提琴首席林采霈小姐，合拍品牌形象影片。以SONY WF-1000XM4 無線降噪耳機、NAD M10V2 串流綜合擴大機、QUAD S5 落地型喇叭、Klipsch The Fives 兩聲道主動式喇叭、SAMSUNG HW-Q930B 9.1.4CH 聲霸等商品特點結合弦樂四重奏拍攝，一起播下愛音樂的種子，在疫情之下傳遞音樂美好的正能量。
高雄市愛樂文化藝術基金會也提供旗下高雄市交響樂團最新發行「冇限有款‧ 柴可夫斯基第四號交響曲 CD」，是台灣首支職業樂團在衛武營音樂廳錄製專輯，同時邀請到傳藝金曲獎獲最佳錄音獎得主尤子澤操刀錄製，專輯問世即廣獲好評，有興趣的民眾皆可於全台集雅社視聽室聆聽，期許能讓更多人感受美好聲音所帶來的溫暖。
集雅社 愛樂祭「響樂每一天」活動資訊
活動日期：6月1日至7月3日
活動網頁：線上DM、指定家庭劇院組合音響77折起、精選影音商品推薦