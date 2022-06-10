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集雅社愛樂祭享77折好康　持續「為風格發聲」響樂每一天

▲7月3日前來到集雅社選購指定家庭劇院及組合音響享77折起等各式好康優惠。（圖／資料照片）
▲7月3日前來到集雅社選購指定家庭劇院及組合音響享77折起等各式好康優惠。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2022-06-10 15:00:00

身為百貨影音家電銷售領導品牌，並以銷售音響起家的「集雅社」，即日起舉辦一年一度的愛樂祭，7月3日前來到集雅社選購指定家庭劇院及組合音響享77折起等各式好康優惠。

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▲集雅社 x Klipsch 電視廣告拍攝。（圖／品牌提供）
▲集雅社 x Klipsch 電視廣告拍攝。（圖／品牌提供）
為了讓更多消費者聆聽到好聲音，此次集雅社首度攜手Klipsch與金曲歌王王宏恩合拍電視廣告，擁有76年歷史，北美第一揚聲器品牌Klipsch毫不妥協的高品質音響。同時也祭出多樣商品優惠，如主動式喇叭THE FIVES 原價39,900元，優惠價36,900元，獨家加送價值9,900元的Porsche Design PDT60真無線藍牙耳機一副、Integra環繞擴大機搭配全套Klipsch號角喇叭的多聲道家庭劇院組原價222,820 元，優惠價只要188,000 元。

另外DRX-3.4是Integra 旗下的中堅機種，具備9.2聲道輸出，支援Dolby Atmos和DTS:X環繞音效格式，也擁有完整串流播放功能。強調聲音的速度感及環繞體驗，完美呈現如臨現場的體驗，是適合放置客廳空間，全家人一起看電影、打電玩的家庭劇院組。

此外更與高雄市愛樂文化藝術基金會旗下之高雄市交響樂團 樂團助理首席張恆碩先生、第二小提琴首席陳思圻先生、中提琴首席蕭寶羚小姐、大提琴首席林采霈小姐，合拍品牌形象影片。以SONY WF-1000XM4 無線降噪耳機、NAD M10V2 串流綜合擴大機、QUAD S5 落地型喇叭、Klipsch The Fives 兩聲道主動式喇叭、SAMSUNG HW-Q930B 9.1.4CH 聲霸等商品特點結合弦樂四重奏拍攝，一起播下愛音樂的種子，在疫情之下傳遞音樂美好的正能量。

▲高雄市愛樂文化藝術基金會提供柴可夫斯基第四號交響曲 CD。（圖／資料照片）
▲特邀高雄市交響樂團弦樂四重奏拍攝演出。（圖／資料照片）
高雄市愛樂文化藝術基金會也提供旗下高雄市交響樂團最新發行「冇限有款‧ 柴可夫斯基第四號交響曲 CD」，是台灣首支職業樂團在衛武營音樂廳錄製專輯，同時邀請到傳藝金曲獎獲最佳錄音獎得主尤子澤操刀錄製，專輯問世即廣獲好評，有興趣的民眾皆可於全台集雅社視聽室聆聽，期許能讓更多人感受美好聲音所帶來的溫暖。

▲冇限有款柴可夫斯基第四號交響曲CD全台集雅社視聽室皆可試聽。（圖／資料照片）
▲冇限有款‧柴可夫斯基第四號交響曲 CD全台集雅社視聽室皆可試聽。（圖／資料照片）
集雅社 愛樂祭「響樂每一天」活動資訊

活動日期：6月1日至7月3日

活動網頁：線上DM指定家庭劇院組合音響77折起精選影音商品推薦

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