學英語結合古蹟主題 台南英語智慧城市平台創作影片徵選

學生學英語更有效率，台南市府結合經濟部工業局智慧城鄉生活應用補助計畫資源，與希伯崙股份有限公司及樂學網數位股份有限公司攜手合作「英語智慧城市共創平台」，製作以台南古蹟為主題的英語學習創作影片，讓學生學習自己所在城市的英語，於生活應用中更能有效提升英語使用機會與頻率。除此之外，為達到模仿、創作、分享的正向循環，即日起進行英語學習創作作品徵選，總獎金獎品價值超過 30 萬元，鼓勵師生共創屬於自己的智慧英語城市。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市長黃偉哲表示，英語的穿透力及國際性是最強的，台南市長年透過多元模式推動英語教學，可謂是越推越廣、越推越好。本次英語智慧城市共創平台計畫將英語教學再升級，透過線上平台就可以在古蹟路線內進行探索任務，數位科技讓雙語教育充滿生活化與趣味化。

台南市教育局長鄭新輝說明，本計畫以台南古蹟為主題，轉化為數位英語學習單元內容，並從中萃取出「安平老街」、「南區文史」及「後壁俗女」三條學習路線，其中包含安平古堡、安平樹屋、台南孔廟、台南大天后宮、菁寮老街、墨林文物館等知名古蹟的英語學習創作影片。而現正進行的英語學習創作作品徵選，徵件特別延長至 111 年 10 月 15 日 ( 詳情請見徵件網址： https://bslcity.com.tw/) ，涵蓋有聲繪本、圖解場域、影片製作、旁白配音等組別，歡迎台南學子踴躍參與。