學英語結合古蹟主題 台南英語智慧城市平台創作影片徵選

我是廣告 請繼續往下閱讀
台南市長黃偉哲表示，英語的穿透力及國際性是最強的，台南市長年透過多元模式推動英語教學，可謂是越推越廣、越推越好。本次英語智慧城市共創平台計畫將英語教學再升級，透過線上平台就可以在古蹟路線內進行探索任務，數位科技讓雙語教育充滿生活化與趣味化。
台南市教育局長鄭新輝說明，本計畫以台南古蹟為主題，轉化為數位英語學習單元內容，並從中萃取出「安平老街」、「南區文史」及「後壁俗女」三條學習路線，其中包含安平古堡、安平樹屋、台南孔廟、台南大天后宮、菁寮老街、墨林文物館等知名古蹟的英語學習創作影片。而現正進行的英語學習創作作品徵選，徵件特別延長至111年10月15日(詳情請見徵件網址：https://bslcity.com.tw/)，涵蓋有聲繪本、圖解場域、影片製作、旁白配音等組別，歡迎台南學子踴躍參與。
研考會主委戴偉峻補充，生活中的英語比在教室裡的英語困難許多，英語智慧城市共創平台結合國際交流與其他國家學生進行線上互動，讓學子能在地學習、開拓國際視野，逐步提升未來競爭力。對於數位科技的運用，台南市亦走在國內的前端，疫情推波助瀾加速推動許多智慧化的規劃，市府將持續透過智慧城鄉計畫針對教育、交通、健康、農業等議題，融入數位科技解決真實情境問題。