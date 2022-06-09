COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

學英語結合古蹟主題 台南英語智慧城市平台創作影片徵選

▲學生學習任務創作（圖／台南市政府提供）
▲學生學習任務創作（圖／台南市政府提供）

記者張振興/台南報導

2022-06-09 17:04:20

學生學英語更有效率，台南市府結合經濟部工業局智慧城鄉生活應用補助計畫資源，與希伯崙股份有限公司及樂學網數位股份有限公司攜手合作「英語智慧城市共創平台」，製作以台南古蹟為主題的英語學習創作影片，讓學生學習自己所在城市的英語，於生活應用中更能有效提升英語使用機會與頻率。除此之外，為達到模仿、創作、分享的正向循環，即日起進行英語學習創作作品徵選，總獎金獎品價值超過30萬元，鼓勵師生共創屬於自己的智慧英語城市。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市長黃偉哲表示，英語的穿透力及國際性是最強的，台南市長年透過多元模式推動英語教學，可謂是越推越廣、越推越好。本次英語智慧城市共創平台計畫將英語教學再升級，透過線上平台就可以在古蹟路線內進行探索任務，數位科技讓雙語教育充滿生活化與趣味化。


台南市教育局長鄭新輝說明，本計畫以台南古蹟為主題，轉化為數位英語學習單元內容，並從中萃取出「安平老街」、「南區文史」及「後壁俗女」三條學習路線，其中包含安平古堡、安平樹屋、台南孔廟、台南大天后宮、菁寮老街、墨林文物館等知名古蹟的英語學習創作影片。而現正進行的英語學習創作作品徵選，徵件特別延長至1111015(詳情請見徵件網址：https://bslcity.com.tw/)，涵蓋有聲繪本、圖解場域、影片製作、旁白配音等組別，歡迎台南學子踴躍參與。


研考會主委戴偉峻補充，生活中的英語比在教室裡的英語困難許多，英語智慧城市共創平台結合國際交流與其他國家學生進行線上互動，讓學子能在地學習、開拓國際視野，逐步提升未來競爭力。對於數位科技的運用，台南市亦走在國內的前端，疫情推波助瀾加速推動許多智慧化的規劃，市府將持續透過智慧城鄉計畫針對教育、交通、健康、農業等議題，融入數位科技解決真實情境問題。


台南最「食」在 「五路全開」大口吃遍台南

連日大雨！北市北投大地酒店旁山壁　土石兩度滑落擋車道

不斷更新／各縣市授課措施看這！「13縣市」恢復實體課程

崑山科技大學贈吳寶春麵包 送暖安南醫院第一線醫護人員

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀