中國出生率創新低！馬斯克籲生孩　示警：恐面臨人口崩潰

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中國共產黨在1980年至2015年期間實行一胎化政策，目的是抑制該政權所認為的過快人口增長率並促進經濟增長。目的是抑制該政權所認為的過快人口增長率並促進經濟增長。
根據官方數據統計，在2016年正式廢除之前，該政策已導致約4億例墮胎，約占全國14億人口的28%。由於想要男孩的傳統社會偏好，該政策還導致了棄嬰和殺害女嬰。
這項長達幾十年的政策使中國陷入了人口危機，其標誌是人口迅速老齡化和出生率下降。而中國政府也意識到一胎化政策的弊端，在2016年廢除了這一政策，允許一對夫婦生育兩個孩子，然後在2021年將限制名額提高到3個，並提供兒童保育、所得稅和住房福利，以支持人口不斷增長的家庭。
不過高昂房價、升學艱難、職場過度競爭，以及生活費用居高不下等因素，仍讓很多人不敢婚或不敢生。中國去年新生嬰兒只有1060萬人，這也是1949年建政以來所記錄到的最低年度人口出生數。根據《BBC》報導，中國去年的人口從14億1212萬增長到14億1260萬，淨增只有48萬人，遠低於每年生老病死的人數。再加上過去2年的新冠疫情以及為抗疫而採取的各種各樣的封控措施，更讓很多人打消了結婚生子的計劃。香港《南華早報》認為，中國約有兩百萬人因疫情而放棄了懷孕生子的計劃。
而馬斯克在上海設廠，且特斯拉佔據很大一部分的中國電動車市場，馬斯克也有新藥進一步擴大在中國的電動車產能。但是中國出生率低迷，不僅加速人口老化，也將導致勞動力日益出現緊缺，進而引起馬斯克的警覺心。
而這也不是馬斯克首次針對出生率下降提出警告，上個月接受訪問時，他表示，「人口崩潰是對文明最大的威脅，很多人的想法相反，人越富就越不想要孩子。我是一個罕見的例外。」除了中國之外，馬斯克先前也有對日本出生率低迷表達想法，指出「生養孩子已成維持文明的關鍵。我們不能讓文明蛻變成零」。