告網友毀謗　許淑華：對方竟是陳佩琪姊妹淘的小孩

台北市政府公務員於上班時間，在PTT上發文抨擊執政當局，以及力捧台北市長柯文哲的行為，後續效應持續發酵。民進黨議員許淑華今（9）日在質詢柯文哲時爆料，2016年時一名網友在PTT上散布她與其他議員的不實謠言，提告後才發現該名網友竟是柯文哲妻子陳佩琪姊妹淘的兒子，且提告當時，時任市長辦公室主任蔡壁如還來關說，希望她能夠撤告。
許淑華在質詢中指出，柯文哲的妻子陳佩琪之前指出有「黑黑產業鏈」在抹黑柯文哲，不過當時所有議員都在努力幫柯文哲捍衛社會住宅的預算，結果卻有疑似網軍的網友在PTT上發文，指出她與某些議員與特定產業有關，是不乾淨、黑黑議員、金權政治。
許淑華進一步爆料，當時她隨即針對該網友提出毀謗的告訴，結果一查之後發現，該名網友竟是陳佩琪姊妹淘的小孩，且時任市長辦公室主任、現任民眾黨不分區立委蔡壁如還來關說，希望「是不是能夠不要告了？」
許淑華強調，很多事情有做，自己承認沒關係，很多事到最後都會爆發出來，就像各局處攻擊議員的事，沒有人不知道，還是會爆發出來。她也奉勸柯文哲，回去告訴夫人陳佩琪，有事好好講，不要再講1450攻擊，他們這些議員都被攻擊8年了，也是遍體鱗傷，但他們有說什麼嗎？對此柯文哲則並未回應，僅是低著頭看資料。