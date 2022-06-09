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泰國大麻合法化生效！曼谷「大麻咖啡館」開張擠滿人潮

▲泰國大麻合法化法案今（9）日生效，圖為曼谷「大麻咖啡館」第一名顧客在首日購買合法大麻後慶祝的模樣。（圖／美聯社）
▲泰國大麻合法化法案今（9）日生效，圖為曼谷「大麻咖啡館」第一名顧客在首日購買合法大麻後慶祝的模樣。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-09 18:50:27

繼3年前宣佈大麻醫用合法化後，泰國政府今年1月又將大麻移出毒品管制名單，同時宣佈最新的相關法令今（9）日正式生效。自今天開始，泰國泰國民眾可不限數量在自家種大麻，有意鼓勵「綠色產業」刺激經濟。法令開跑第一天，有不少民眾聚集在曼谷的大麻咖啡館，現場出現排隊人潮齊聲歡呼迎接正式合法化的到來。

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泰國於2019年批准醫用大麻合法化，今年1月25日又將大麻從毒品管制名單移除，成為東南亞第一個大麻合法化國家。根據新規，民眾可以自行在家種植大麻，且沒有數量限制，不過，必須要到食品藥物管理局的網站登記通報，且僅限家戶醫療使用，若用於商業用途，例如製作保養品以及化妝品，則須申請許可。

▲泰國大麻合法化法案今（9）日生效（圖／美聯社）
▲泰國大麻合法化法案今（9）日生效，政府鼓勵民眾在家種植促進「綠色經濟」。（圖／美聯社）
泰國衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）今年2月9日簽署公文，120天後的今日正式生效，自今天開始泰國民眾可以在家中種植大麻或擁有大麻任何部位，不論是生鮮或乾燥大麻製品，都不會構成違法，在非公共場合吸食大麻也屬於合法行為，政府甚至為了鼓勵大麻成為常態的家庭農作物，還全面發放100萬株免費大麻，呼籲民眾把「種大麻」當作家庭植栽。

不過這也不代表泰國政府全面接受大麻，民眾仍然不可在公眾場合抽大麻，否則將被罰款2萬5000泰銖或是坐牢3個月，而大麻萃取物中四氫大麻酚（THC）若含量超過0.2%，也算在列管範圍內；民眾若想將大麻用於商業用途，例如製作保養品或化妝品還是得事先申請執照，否則將以《大麻法》（Cannabis and Hemp Act）中用於商業用途但無申請執照的規定，罰款30萬泰銖或3年有期徒刑或得併科；此外，從國外進口大麻種子或大麻相關產品，則必須依照《植物法》和《植物隔離法》向政府申請許可。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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