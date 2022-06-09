泰國大麻合法化生效！曼谷「大麻咖啡館」開張擠滿人潮

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泰國衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）今年2月9日簽署公文，120天後的今日正式生效，自今天開始泰國民眾可以在家中種植大麻或擁有大麻任何部位，不論是生鮮或乾燥大麻製品，都不會構成違法，在非公共場合吸食大麻也屬於合法行為，政府甚至為了鼓勵大麻成為常態的家庭農作物，還全面發放100萬株免費大麻，呼籲民眾把「種大麻」當作家庭植栽。
不過這也不代表泰國政府全面接受大麻，民眾仍然不可在公眾場合抽大麻，否則將被罰款2萬5000泰銖或是坐牢3個月，而大麻萃取物中四氫大麻酚（THC）若含量超過0.2%，也算在列管範圍內；民眾若想將大麻用於商業用途，例如製作保養品或化妝品還是得事先申請執照，否則將以《大麻法》（Cannabis and Hemp Act）中用於商業用途但無申請執照的規定，罰款30萬泰銖或3年有期徒刑或得併科；此外，從國外進口大麻種子或大麻相關產品，則必須依照《植物法》和《植物隔離法》向政府申請許可。
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