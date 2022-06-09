COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

又是同1家銀行！金管會再揪出炒房團　5大慣用手法曝光

▲金管會第2波不動產授信專案金檢結果出爐，並再揪出2大炒房團，而且還是向同一家銀行融資炒房，金管會將約談銀行負責人，並要求銀行內部稽核全面清查所有分行是否有類似情節。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲金管會第2波不動產授信專案金檢結果出爐，並再揪出2大炒房團，而且還是向同一家銀行融資炒房，金管會將約談銀行負責人，並要求銀行內部稽核全面清查所有分行是否有類似情節。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

2022-06-09 19:13:37

金管會去 (2021) 年底啟動第2波不動產授信業務專案金檢，包括10家銀行、7家信用合作社及3家票券金融公司，並在今（9）日公布金檢結果，再度揪出有投資客利用講座組2大炒房團，共計24戶，還是向同一家銀行融資1.45億元炒房，並有5大慣用手法，金管會也將約談銀行負責人了解內控機制，並要求銀行內部稽核全面清查所有分行是否有類似情節。

我是廣告 請繼續往下閱讀
金管會檢查局第2波不動產授信金檢，在今年3月31日完成檢查，發現有投資客、建商以金融機構的資金炒房、養地、囤地及囤屋，其中再次發現有銀行行員至炒房集團舉辦不動產投資講座或說明會場所進行簽約對保，相關借戶顯示有還款繳息能力偏低、買賣契約與貸款契約簽名字跡不同、特定人於貸後代理提領大額現金、繳息資金由特定第三人現金存入、售屋款匯入借戶帳戶後由特定人提現等內控缺失。

同時，部分金融機構涉有違反中央銀行及金管會規定，有關涉違反央行選擇性信用管制規定者，例如寬限期、核貸成數控管、動工款、調整期處理方式及執行等；另有涉銀行法第72條之2限額控管、風險權數計提不符等問題。

金管會還發現，借戶在短期內頻繁買賣房地產，在同一銀行申貸，未確實查明實際購屋用途，仍以自住條件核予高成數貸款，不利防範投資客以銀行資金炒房；對未徵取土地興建計畫者有核予長年期購地貸款，或借戶未如期取得建照動工，持續展延，有依原條件展延、或未依原批覆條件控管外，或有於展延時解除條款或調整利率者，不利防範借戶以金融機構資金養地及囤地。

檢查局表示，一般情況民眾可負擔房貸收支比約3成，但炒房團中的民眾房貸收支比卻高達9成，明顯高出一般可負擔範圍，背後就是炒房團挹注資金進行操作，而上一次炒房團是代書臨櫃用現金提領或還款，以規避資金流向追蹤，這次炒房團是利用ATM替借戶還款或提款。

不僅如此，在辦理餘屋貸款部分，金管會也發現有建商一再展延未推案銷售，金融機構未確實了解久未銷售及去化緩慢原因，持續依原貸款期限及條件展延，不利防範借戶以金融機構資金囤屋；對未依計畫興建廠房者，一再展延，未依原批覆條件控管，核准展延時又調整利率，不利防範工業區土地炒作。

其實，金管會在今年1月下旬也曾揪出「江媽媽炒房團」，領軍共20多名投資客透過勾結建商、代書、房仲組成「零元炒房團」，向一家中型銀行進件，透過徵授信漏洞炒房。，這次金管會再揪出的炒房團，竟是向同一家中型民營銀行2分行融資炒房，融資金額合計1.45億元，檢查局認為，這並不符合5P審慎授信原則，尤其現在房價不斷攀升，銀行若對授信太寬鬆，借戶本身財力不夠還核准高額貸款，對銀行整體風險管理並不好。

也因為這次檢查再度發現炒房團，利用投資理財課程誘導民眾向銀行融資炒房，金管會已函請銀行公會研議「防範投資客炒房及人頭戶申貸機制」，也將邀集案關金融機構負責人提出說明，以了解對防範投資客炒房之內控作為；對部分金融機構涉有違反中央銀行及金管會不動產相關規範一節，將移請中央銀行處理及由金管會依情節採取適當的行政措施。

金管會也將持續就金融機構對中央銀行及金管會不動產授信規範的法令遵循情形加強監理及查核，並呼籲各金融機構應自我檢視有無類此情形，建立控管機制、強化授信風險控管及健全業務經營，透過自律導正，以協助實現居住正義，並維持金融穩定。

6月升息、打炒房「雙箭」齊發？央行總裁：都有可能

打炒房、升息衝擊！六都4月買賣棟數衰退　這兩地降最多

打炒房見效？六都5月買賣移轉年減7.7%　台北竟逆勢成長

打炒房祭第2戶房貸成數限制？楊金龍：這是央行選項

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
若解封出國你最想飛哪呢？

若解封出國你最想飛哪呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀