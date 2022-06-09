藍營台中議員初選僅一區競爭　主委林敏霖再度傳辭職

國民黨台中市議員第2階段提名登記今（9日）截止，除第3選區（大烏龍）2位現任議員未辦理登記、第17選區（山地原住民2）無人登記外，第7選區現任劉士州、朱暖英及新人吳柏勳3搶2，其他都是同額。總計完成黨內登記者，有5人是現任或前任議員第二代、2位里長尋求更上層樓。確診居隔中的主委林敏霖，傳出因協調過程心力交瘁，再度向中央遞出辭呈。
第2梯次8個選區共有13人完成登記，其中第17選區（山地原住民2）無人登記，將禮讓親藍人士；第3選區（大烏龍）2位現任議員林汝洲、林孟令，疑在中二立委補選過程對國民黨心涼，並未進行登記，未來國民黨f勢必得勸進兩位老將再披藍袍。
據了解，日前確診的市黨部主委林敏霖，黨內協調過程夾在黨中央與地方派系頭人之間，兩方不討好，73歲的他感到心力交瘁，已向中央黨部提出辭呈，但主席朱立倫不在國內，一時未有定論。
統計國民黨下屆台中市市議員黨內登記，除了冉齡軒日前因案在押、無從完成登記程序，有4位現任議員欲交棒下一代，分別是李榮鴻兒子李文傑、吳顯森兒子吳呈賢、楊正中兒子楊大鋐、李麗華兒女黃佳恬。扣掉林汝洲、林孟令，包括正副議長張清照、顏莉敏等25位現任者，皆欲尋求連任。
挑戰者部份，想更上層樓的里長，有14選區（東勢石岡新社和平）的吳振嘉、第13選區（霧峰大里）的鄭伯其。第1選區（大甲大安外埔）楊啟邦是前議員楊永昌之子；第4選區（豐原后里）邱愛珊是前豐原市代會主席魏隆琪的太太、11選區（東南區）林霈涵是前議員。
17選區裡，唯一有競爭的是第7選區（南屯區），名額2人但有現任市議員劉士州、朱暖英及新人吳柏勳登記，該區有婦女保障名額，將由劉士州、吳柏勳先協調，若無法協調則依規定民調。