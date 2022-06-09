COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

健康真出問題？蒲亭延期「與總統對談」　外媒猜2情況

▲俄羅斯總統蒲亭每年都會舉辦「與總統對談」活動。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭每年都會舉辦「與總統對談」活動。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-09 19:40:41

俄羅斯總統蒲亭每年都會舉辦一次與民眾直接對談的電視活動，不過克里姆林宮發言人8日證實，今年的「與浦亭對話」活動必須延期，不會像往常一樣在6月舉行，但活動將延至何時則未定。因為自俄烏戰爭爆發之後，蒲亭的健康問題也受到外界關注，因此有人猜測是否是因為蒲亭身體狀況，才會決定要延後舉行。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《Newsweek》報導，自2001年以來，俄羅斯總統每年都會舉行「與總統對談」，過去通常是在6月舉行，除了2016年是在4月舉辦。在活動期間，全體俄國公民都可以通過電話、訊息或郵件向蒲亭提問，而蒲亭也會在電視節目中為民眾答題解惑。

不過俄羅斯外長培斯科夫（Dmitry Peskov）8日宣布相關消息時提到，由於政府仍在持續進行對談活動的準備工作，因此政府也還未決定活動將延至何時舉行。有記者問及「蒲亭是否會在活動舉辦期間，與烏克蘭頓巴斯地區的民眾交談」，培斯科夫表示，頓巴斯（Donbas）目前是烏俄之間激烈戰鬥的場所，因此相關情況不太可能發生。

根據《衛報》報導指出，上一次未能如期舉行是在2020年，當時有人猜測是因為新冠肺炎大流行而取消。

有媒體猜測，克里姆林宮突然宣布對談活動延期，除了可能是考慮到俄烏戰爭仍在持續，若是如期舉行，可能會讓蒲亭面臨充滿敵意的問題，也有人認為，蒲亭的健康狀況可能難以長時間待在螢幕前，因此才決定讓活動延期。

無視蒲亭警告　英國將向烏克蘭提供長程飛彈系統

中國出生率創新低！馬斯克籲生孩　示警：恐面臨人口崩潰

好想去旅行！日本明將重迎外國旅客　業者盼先刺激國旅

首富當免費仔？馬斯克轟YouTube詐騙廣告多　網：買下它

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀