健康真出問題？蒲亭延期「與總統對談」 外媒猜2情況
俄羅斯總統蒲亭每年都會舉辦一次與民眾直接對談的電視活動，不過克里姆林宮發言人8日證實，今年的「與浦亭對話」活動必須延期，不會像往常一樣在6月舉行，但活動將延至何時則未定。因為自俄烏戰爭爆發之後，蒲亭的健康問題也受到外界關注，因此有人猜測是否是因為蒲亭身體狀況，才會決定要延後舉行。
根據《Newsweek》報導，自2001年以來，俄羅斯總統每年都會舉行「與總統對談」，過去通常是在6月舉行，除了2016年是在4月舉辦。在活動期間，全體俄國公民都可以通過電話、訊息或郵件向蒲亭提問，而蒲亭也會在電視節目中為民眾答題解惑。
不過俄羅斯外長培斯科夫（Dmitry Peskov）8日宣布相關消息時提到，由於政府仍在持續進行對談活動的準備工作，因此政府也還未決定活動將延至何時舉行。有記者問及「蒲亭是否會在活動舉辦期間，與烏克蘭頓巴斯地區的民眾交談」，培斯科夫表示，頓巴斯（Donbas）目前是烏俄之間激烈戰鬥的場所，因此相關情況不太可能發生。
根據《衛報》報導指出，上一次未能如期舉行是在2020年，當時有人猜測是因為新冠肺炎大流行而取消。
有媒體猜測，克里姆林宮突然宣布對談活動延期，除了可能是考慮到俄烏戰爭仍在持續，若是如期舉行，可能會讓蒲亭面臨充滿敵意的問題，也有人認為，蒲亭的健康狀況可能難以長時間待在螢幕前，因此才決定讓活動延期。