台南5月大男嬰發燒抽搐！確診爸冒雨求援 警開道助送醫
指揮中心表示，中南部疫情仍在高原期，台南市昨（8）日晚間一對郭姓夫妻因確診在居家隔離，但兩人8個月大的兒子發燒又抽搐不停，需要送醫，碰巧又是7點多下班時間車流量大，又下著大雨，無助之下郭男在路邊攔下警車，拜託警方幫忙救救兒子，警方二話不說鳴笛替郭男開道，護送他們到醫院。
據了解，郭姓夫妻兩人都在居隔，昨晚兒子高燒又不斷抽搐，兩人只好急忙開車奔向醫院，怎料要去醫院的途中，兒子抽搐越來越嚴重，郭男心急如焚，恰好經過華平路看到南市警二分局的警車，冒雨攔車請警方幫忙。
南市警二分局長樂派出所員警吳育承、鄭至言看見郭男神情焦急地拍打車窗，郭男慌亂講完兒子的情況，員警見狀況十分危急，立刻通報派出所及分局勤務指揮中心，並提醒郭男要注意道路號誌狀況及往來人車，立即以巡邏車開道前往永康區奇美醫院，原本在下班壅塞時段，至少要20分鐘以上的路程，在警方的協助下，僅用約5分鐘就安全引導抵達醫院急診室。
目前經過治療，郭男的兒子狀況穩定，郭男今天也再致電派出所，感謝警方當下聽到夫妻確診也沒有卻步，為他們化解危機。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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