COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

顛覆鐘錶行印象，TAG Heuer 泰格豪雅x金光Mix & Match全新專賣店盛大開幕

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-06-09 20:55:20

當前可說是與賽車、頂級跑車連結度最高的瑞士頂級奢華製錶品牌TAG Heuer 泰格豪雅，一直以來展現奢華、前衛、無懼挑戰之品牌調性，與時俱進地展現與眾不同地品牌創新力，2022年更在台灣與知名地金光鐘錶共同打造了跳脫傳統鐘錶行型態的TAG Heuer 泰格豪雅x金光Mix & Match專賣店。

我是廣告 請繼續往下閱讀
TAG Heuer 泰格豪雅x金光Mix & Match專賣店。
TAG Heuer 泰格豪雅x金光Mix & Match專賣店。
當科技生活來臨，鐘錶之於我們已不再只是時計工具，更多是個人品味的象徵與生活潮流的代表。金光鐘錶在2019年6月首開先例，打破普羅大眾對傳統錶店的既定印象，開設了結合「人文、選物、風格、咖啡」多元領域複合概念的Mix & Match首家概念店，讓消費者可以用更輕鬆自在的方式接觸名錶，TAG Heuer 泰格豪雅亦為進駐品牌之一。

TAG Heuer 泰格豪雅x金光Mix & Match專賣店室內空間。
TAG Heuer 泰格豪雅x金光Mix & Match專賣店室內空間。
Mix & Match首家概念店以全新模式呈現有別於傳統鐘錶行之獨特氛圍，廣受好評，TAG Heuer 泰格豪雅與Mix & Match首家概念店合作兩年餘，決定進一步擴展雙方合作方式，攜手打造TAG Heuer 泰格豪雅x金光Mix & Match專賣店，透過沉浸式體驗，引領每位顧客體會TAG Heuer 泰格豪雅每件作品欲傳遞的理念。

TAG Heuer 泰格豪雅前衛先鋒精神結合金光Mix & Match 精緻空間

瑞士頂級奢華製錶品牌TAG Heuer 泰格豪雅的精湛製錶工藝已延續了百年歷史。除了奢華、前衛、無懼挑戰的品牌調性之外，TAG Heuer 泰格豪雅自1860年起便與車壇並進，成為無數場賽車運動的官方計時夥伴，亦建立了TAG Heuer 泰格豪雅在相關領域的權威形象，旗下腕錶作品更是點綴於每位名垂青史的賽車選手的手腕間，由此可見TAG Heuer 泰格豪雅與車壇賽事淵源之深。

有鑒於此，金光Mix & Match 透過店裝來詮釋TAG Heuer 泰格豪雅的前衛先鋒精神與賽車DNA，精心設計的鏡面展示櫃呈現出冷冽未來感，與牆上的Carrera Porsche 與Monaco 視覺相輔相成。TAG Heuer 泰格豪雅專賣店主色調以黑、灰、白為主，在呈現品牌俐落與洗鍊感的同時，也希望讓每一位顧客的感官視覺更能聚焦在精緻的腕錶作品上。

TAG Heuer 泰格豪雅專賣店運用大面積落地窗，使整體空間採光更加敞亮，從店內設計、櫃位構思，到整體細節與TAG Heuer 泰格豪雅的貼合度，都是雙方深度討論規劃而來。而除了上述的公開空間之外，專賣店後方VIP 室九宮格狀的佈景展示了Monaco系列各式錶款，將TAG Heuer 泰格豪雅的奢華、賽車、生活風格等元素淋漓盡致地展現，提供顧客一個更加隱密的鑑賞空間。

專賣店後方VIP 室九宮格狀的佈景展示了Monaco系列各式錶款，將TAG Heuer 泰格豪雅的奢華、賽車、生活風格等元素淋漓盡致地展現，提供顧客一個更加隱密的鑑賞空間。
專賣店後方VIP 室九宮格狀的佈景展示了Monaco系列各式錶款，將TAG Heuer 泰格豪雅的奢華、賽車、生活風格等元素淋漓盡致地展現，提供顧客一個更加隱密的鑑賞空間。
此外，金光Mix & Match更針對TAG Heuer 泰格豪雅旗下三大錶款系列推出相應的精緻餐點，分別為「TOURBILLON金光風采」、「MONACO蔚藍海岸」、「CARRERA極致暗黑」，讓顧客在精緻空間鑑賞錶款之餘也能獲得味蕾的滿足！

和運租車暑期租二送一 官網早鳥預約再享加碼贈

第 90 屆利曼 24 小時耐力賽即將揭幕 勞力士精準見證

手機作業系統將接管儀表與中控，Apple新一代CarPlay系統帶來全新體驗

Audi第二間充電中心將在瑞士啟用

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀