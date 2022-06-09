顛覆鐘錶行印象，TAG Heuer 泰格豪雅x金光Mix & Match全新專賣店盛大開幕

我是廣告 請繼續往下閱讀
當科技生活來臨，鐘錶之於我們已不再只是時計工具，更多是個人品味的象徵與生活潮流的代表。金光鐘錶在2019年6月首開先例，打破普羅大眾對傳統錶店的既定印象，開設了結合「人文、選物、風格、咖啡」多元領域複合概念的Mix & Match首家概念店，讓消費者可以用更輕鬆自在的方式接觸名錶，TAG Heuer 泰格豪雅亦為進駐品牌之一。
Mix & Match首家概念店以全新模式呈現有別於傳統鐘錶行之獨特氛圍，廣受好評，TAG Heuer 泰格豪雅與Mix & Match首家概念店合作兩年餘，決定進一步擴展雙方合作方式，攜手打造TAG Heuer 泰格豪雅x金光Mix & Match專賣店，透過沉浸式體驗，引領每位顧客體會TAG Heuer 泰格豪雅每件作品欲傳遞的理念。
TAG Heuer 泰格豪雅前衛先鋒精神結合金光Mix & Match 精緻空間
瑞士頂級奢華製錶品牌TAG Heuer 泰格豪雅的精湛製錶工藝已延續了百年歷史。除了奢華、前衛、無懼挑戰的品牌調性之外，TAG Heuer 泰格豪雅自1860年起便與車壇並進，成為無數場賽車運動的官方計時夥伴，亦建立了TAG Heuer 泰格豪雅在相關領域的權威形象，旗下腕錶作品更是點綴於每位名垂青史的賽車選手的手腕間，由此可見TAG Heuer 泰格豪雅與車壇賽事淵源之深。
有鑒於此，金光Mix & Match 透過店裝來詮釋TAG Heuer 泰格豪雅的前衛先鋒精神與賽車DNA，精心設計的鏡面展示櫃呈現出冷冽未來感，與牆上的Carrera Porsche 與Monaco 視覺相輔相成。TAG Heuer 泰格豪雅專賣店主色調以黑、灰、白為主，在呈現品牌俐落與洗鍊感的同時，也希望讓每一位顧客的感官視覺更能聚焦在精緻的腕錶作品上。
TAG Heuer 泰格豪雅專賣店運用大面積落地窗，使整體空間採光更加敞亮，從店內設計、櫃位構思，到整體細節與TAG Heuer 泰格豪雅的貼合度，都是雙方深度討論規劃而來。而除了上述的公開空間之外，專賣店後方VIP 室九宮格狀的佈景展示了Monaco系列各式錶款，將TAG Heuer 泰格豪雅的奢華、賽車、生活風格等元素淋漓盡致地展現，提供顧客一個更加隱密的鑑賞空間。
此外，金光Mix & Match更針對TAG Heuer 泰格豪雅旗下三大錶款系列推出相應的精緻餐點，分別為「TOURBILLON金光風采」、「MONACO蔚藍海岸」、「CARRERA極致暗黑」，讓顧客在精緻空間鑑賞錶款之餘也能獲得味蕾的滿足！