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近500萬烏克蘭人在歐登記為難民　外逃人數更多

▲聯合國表示，自俄羅斯不到4個月前入侵烏克蘭以來，已有近500萬烏克蘭人在歐洲登記為難民。（圖／美聯社／達志影像）
▲聯合國表示，自俄羅斯不到4個月前入侵烏克蘭以來，已有近500萬烏克蘭人在歐洲登記為難民。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-06-10 05:59:35

（中央社日內瓦9日綜合外電報導）聯合國今天表示，自俄羅斯不到4個月前入侵烏克蘭以來，已有近500萬烏克蘭人在歐洲登記為難民。

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聯合國難民署（UNHCR）表示：「烏克蘭戰爭引發全球極為重大的人類流離失所危機。」

該機構負責更新的烏克蘭局勢相關資料入口網站顯示，自2月24日俄軍入侵以來，共有481萬6923名烏克蘭人在歐洲44個國家登記為難民。該網站旨在完整反映這個飽受戰爭蹂躪國家的人員進出狀況。

不過，實際上，離開烏國的人數遠超過申請成為難民的人數。難民署數據顯示，截至6月7日，已有超過730萬人從烏國出境，另有230萬人入境返回該國。

聯合國官員表示，烏國民眾出入境的可能原因很多，包括探親、確保財產安全、協助他人離開，或重返工作崗位等。

目前婦女和兒童佔烏國逃往國外人士的9成。烏國規定18至60歲男性可能必須接受徵召服兵役，因此無法離開當地。

除逃離烏國的人之外，聯合國國際移民組織（International Organization for Migration）估計，在這個飽受戰火摧殘的國家，還有逾800萬人流離失所。

超過一半的烏國出境者進入鄰國波蘭，該國已登記380萬名烏國人入境，另有115萬烏人在波蘭登記為難民。

UNHCR的網站還顯示，烏克蘭戰爭爆發後，有超過110萬人從烏國越過邊界進入俄羅斯，近1萬7000人進入白俄羅斯。至於從這些國家返回烏克蘭的人數，目前暫無相關統計。（譯者：施施/核稿：陳政一）1110609

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