NOW早報／9月有望「組團出國」？陳時中回答了：有可能性

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10日開始，日本除了原先已開放的短期停留、長期居留簽證外，新增開放98個列為「藍區」的國家地區海外旅客，可用團體旅遊形式入境觀光，韓國也從8日起開放入境前提出72小時內PCR或醫院抗原快篩陰性證明，無論有沒有接種疫苗，一律免隔離。
日韓等國的國境開放，讓台人不免期待是否相關旅遊規劃，雖然現在仍尚未有相關政策，不過陳時中昨天被問及9月出國是否有可能出團旅遊？他也鬆口表示，「應該是有，不敢講說一定有，但依現在各國開放國門的情況，這可能性當然是有。」
另外，外傳機組員檢疫規定即將鬆綁，將改為0+7，陳時中昨天仍未證實此事，僅回覆目前都還沒定案。
今日天氣／雨勢緩！高溫33度 中部以北山區午後防較大雨勢
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局預報，今（10）日天氣和昨日相當類似，西半部地區有出現短暫陣雨或雷雨的機率，午後中部以北山區可能發生局部較大雨勢，東半部地區雨勢則較為局部。
氣溫方面，今日清晨北台灣感受上較為舒適，低溫約落在23、24度，其餘地區低溫則約為24至27度；白天各地高溫約落在30至33度，沒下雨時較為悶熱。
六都累計感染率曝！陳時中：這「3縣市」還在高原期徘徊
疫情指揮中心昨（9）日公布6都累積感染率，全台累計感染率已經達到11.4%，其中雙北明顯下降；對此，指揮官陳時中認為，目前數據看來端午連假對疫情的影響不高，不過在台中、台南、高雄3縣市的疫情「有點在高原期徘徊」。
目前六都感染率來看，台北市涵蓋率11.98，新北市17.43%、桃園市是14.96%、都已超過10%，對此，陳時中說明，可以看到雙北的病例數明顯下降，不過目前台中市是9.37%、台南市8.38％、高雄市9.70%，這3縣市還沒達到10%，有點在高原期徘徊。
陳時中也說，目前感染率是逐步下降，扣掉連假等因素，這幾天應該還會在7萬例上下徘徊，不會明顯提高，目前看起來端午假期對疫情的影響很低，「但這兩天死亡人數一直在增加，值得密切注意。」
具俊曄太罩了！劉在錫親自邀吃飯 小S爽喊「進軍韓國」
具俊曄今年3月閃婚大S（徐熙媛），他為了9日的南韓全州舉行DJ秀表演暫時返韓，他也趁著回但韓國的期間參與錄製綜藝節目，包含「國民MC」劉在錫與曹世鎬的節目，具俊曄知道小S是兩人的粉絲，特別請劉在錫與曹世鎬錄了影片給她，小S收到影片後，開心放上IG與大家分享。
影片中，劉在錫和曹世鎬先是以中文「妳好」，向小S打招呼，接著劉在錫以韓文說道：「你好熙娣小姐！我們兩個透過影片跟妳打招呼，希望以後一定要親自見到面！」曹世鎬則是以英文表示：「請一定要來韓國！要來喔！」劉在錫繼續說：「我們只能透過簡單的英文與妳交流，不管如何，祝福妳的姐夫（具俊曄）和熙媛嫂子幸福快樂，我們也一定要見面，希望那一天趕快到來！」
曹世鎬以英文單字補充：「你來korea，together，dinner！」搞笑發言讓人忍不住失笑，劉在錫趕緊說下去：「熙娣小姐，你來韓國的話，跟我們一起去吃飯、喝酒聊天，下次再見！」小S不僅分享了影片，還發文表示：「我的姐夫上了我非常喜歡的韓國主持人（劉在錫和曹世鎬）的節目，結束之後他們錄了一段影片給我！我是不是要準備進軍韓國啦！我需要韓文老師。」
日職／大王獲保送！王柏融二軍3打數未敲安
日職火腿隊二軍昨（8）日出戰橫濱DeNA，台灣好手王柏融先發打五棒、指定打擊，結果3打數未敲安，獲得一次保送，終場火腿以2:9落敗。
王柏融最近4場都有安打演出，不過8日並未出賽，昨日首打席面對德山壯磨，他先選到保送上壘。
第二打席則是擊出左外野飛球被接殺，6局則是敲出一壘滾地球出局。
9局下，火腿最後反攻，王柏融被三振出局，打擊率也降到2成96。
哪碗泡麵調理包稱霸台灣？眾承認「3王者」太神：沒對手
近年來台灣泡麵款式五花八門，其中有部分泡麵會附上包含肉塊的調理包，讓泡麵湯頭能夠更加香濃美味。對此，就有網友好奇詢問「調理包泡麵選哪個？」而引來內行抖出3大王者，大讚「吃過最好吃的！」
原PO於PTT八卦板上發文，表示最近因工作繁忙，為了節省吃飯進食的時間，所以決定購買一些泡麵準備，「台酒我常常吃所以想換別的，統一滿漢大餐、味丹味味一品、維力一度贊，這三家是主流，有比較推薦哪一家的哪個口味嗎」。
問題一出，其中「一度贊」泡麵系列被最多人推薦，認為「一度贊好吃」、「一度贊吧！沒對手」、「一度贊酸菜豬肉麵」、「一度贊不錯，但漲價後有點貴」、「一度贊，老甕或紅燒牛肉麵」。
第二名則是由「味味一品」奪得，「味味一品另外加辣油」、「味味>一度贊>滿漢」、「味味一品礦肉麵有一個獨特的味道，是現在吃過最好吃的泡麵」；第三名則是「滿漢大餐」，大讚「滿漢我比較喜歡」、「滿漢大餐比較好吃」、「滿漢要超少水下去泡，水勉強淹過麵就好」。
除了上述品牌以外，也有老饕提及不同答案，直言「味味麵」、「維力便宜好吃」、「台酒酸菜牛肉麵」、「雙響炮才吃得飽」、「都吃啊」。（編輯：賴禹妡）