英前參謀長：應確保台灣自衛能力　提高中侵台代價

我是廣告 請繼續往下閱讀
在執政保守黨基層擁有高人氣的英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）近日數次呼籲，北大西洋公約組織（NATO）及其他盟友應協助確保台灣擁有足夠自衛能力。相關發言在台英關係史上可謂令人「耳目一新」。
皇家空軍元帥史特勒普男爵（Lord Stirrup）曾在2006至2010年擔任英國最高軍職國防參謀長，現為上議院議員、國際關係與國防委員會成員。
英國國會下議院近期推出Podcast節目「委員會廊道」（Committee Corridor），每兩週發布一個新單元，由各委員會成員、主席擔任主持人或來賓，並邀請專家與談，探討各委員會目前最關切議題。
其中，外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）主持對外事務相關系列節目，今天播出以台灣為主題的新單元，訪談史特勒普，下議院商業、能源與產業策略委員會主席瓊斯（Darren Jones）及外交部長吳釗燮，探討俄烏戰爭對中國與台灣局勢的影響。
史特勒普指出，從軍事觀點來說，台灣和烏克蘭局勢有兩大重要差異：台灣有海峽屏障、對共軍攻勢構成許多不確定性，且台灣在國際供應鏈扮演重要角色。
不過，各國盟友可支援烏克蘭武器彈藥、協助部隊訓練，但若中華人民共和國與台灣爆發衝突，外界可能較難提供台灣類似支援。
史特勒普表示，他期待英國和其他國家能為提升台灣的防衛能力作出更多貢獻，但這意味英國必須提升國內軍工業產能，以確保能同時助人並維持自身國防所需，目前英國的軍火儲備仍有很大提升空間。
他提到，由美國、英國、澳洲組成的三方安全夥伴關係AUKUS是很重要的發展，原因之一是中國正試圖重塑國際秩序。他指出，中國歡迎以規則為基礎的國際秩序，重點是規則必須由中國制定，而這將損害英國利益，英國必須強而有力地回應。
為達此目標，史特勒普說，英國必須在經貿、科技和軍事領域強化國際合作。他也呼籲英國強化供應鏈和產業韌性，並加強產業發展策略的國家安全思維。
圖根哈特詢問吳釗燮俄烏戰爭對中國威脅的影響。吳釗燮回應，台灣密切關注烏克蘭局勢發展，包括烏克蘭如何自我防衛、抵抗侵略，烏方的不對稱作戰手法給台灣很大啟示，台灣內部也正討論如何有效集結更多理念相近國家支持台灣。
吳釗燮強調，台灣和烏克蘭一樣，都有堅定捍衛國家的決心。
他說，俄羅斯和中國一樣，都是追求歷史榮光、企圖奪取鄰國的集權國家。中國政府的野心不僅止於第一島鏈或各南太平洋島國；在此脈絡下，AUKUS是足以對抗集權主義擴張的平台。（編輯：林憬屏）1110609