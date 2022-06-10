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巷仔內／著作權蟑螂以刑逼民牟利　自認做正義的事

▲台北地檢署。（圖／NOWnews資料照，社會中心翻攝）
▲台北地檢署。（圖／NOWnews資料照，社會中心翻攝）

記者潘千詩／特稿

2022-06-10 13:16:44

超馬好手林義傑的「真相智財顧問公司」疑為「著作權蟑螂」而被盯上，此事件也讓《著作權法》權威學者質疑，法律錯誤設計，變相產生「著作權蟑螂」爭議。儘管林義傑認為他在做正義的事，還推稱是被查水表，但在真相查明以前，對外發言還是保守點，否則罪證確鑿，不是很糗？至於立法者，也應檢討《著作權法》的設計。

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據了解，林義傑的真相智財顧問公司是在去（2021）年7月成立，專與威視、甲上娛樂等影業聯手打擊網路非法下載，只是近半年，因提告量龐大被盯上，且林義傑也承認，今年4月曾遭傳喚，一個多月後就轉為被告，他認為是被查水表，抓下載者IP是做正義的事。

但曾與「真相」交手過的律師柯宗賢爆料，之前有一名被真相公司提告的當事人找他辯護，他跟當事人解釋BT是下載同時也把取得的檔案上傳，實務上就是非法重製、公開傳輸，這種釣魚牟利的手法也不是第一次，不排除有刻意放出BT種子來蒐集下載者IP的可能性。

▲替電影版權公司抓網路盜版的陳羅崇、翁世達、郭玉鳳、許恭誠等4人，竟自行將正版上傳網路給網友下載，再檢舉提告從中與版權公司分和解金。（圖／翻攝網路）
▲下載軟體BT。（圖／記者潘千詩翻攝）
實務上，司法警察偵辦案件時，從證人轉被告是常有的事，尤其金融弊案的被告也沒有殺人放火，還不是也遭傳喚。林義傑到底是不是「著作權蟑螂」，還有待檢警進一步釐清。

只是，查水表給外界的印象是「政治人物」可能說了什麼，政府為了讓你噤聲，動用國家機器清查你。法界人士分析，「漂亮又聰明」的查水表作法，是蒐集政敵把柄，等時機到了，再名正言順發動偵查，被查的人大多會說遭「政治迫害」，意圖用查水表轉移焦點，掩飾其惡行，但對司法警察而言，純粹是看證據辦案。

「著作權蟑螂」最早出現的時間大概在2013年間，在國內橫行至少8、9年了，有學者點出《著作權法》的設計有問題，不但無法解決盜版、免費下載的問題，甚至還產出此等「以刑逼民」牟利的產業鏈；學者也說，如果著作權人沒有刑罰武器，侵權者又會自動合理賠償嗎？

下載者不想付費看免錢電影，是人性的貪小便宜驅使；「著作權蟑螂」故意放BT種子誘發人性的貪，竟還說著冠冕堂皇的話牟利，也是人性的虛偽、不誠實。政治人物則是互相算計、蒐集把柄，當權者動用國家機器查水表，被查者自身也不乾淨，大家狗咬狗一嘴毛。

▲林義傑訊後以20萬元交保。（圖／民眾提供，2022.06.08）
▲林義傑訊後以20萬元交保。（圖／民眾提供，2022.06.08）

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