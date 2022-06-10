巷仔內／著作權蟑螂以刑逼民牟利　自認做正義的事

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但曾與「真相」交手過的律師柯宗賢爆料，之前有一名被真相公司提告的當事人找他辯護，他跟當事人解釋BT是下載同時也把取得的檔案上傳，實務上就是非法重製、公開傳輸，這種釣魚牟利的手法也不是第一次，不排除有刻意放出BT種子來蒐集下載者IP的可能性。
實務上，司法警察偵辦案件時，從證人轉被告是常有的事，尤其金融弊案的被告也沒有殺人放火，還不是也遭傳喚。林義傑到底是不是「著作權蟑螂」，還有待檢警進一步釐清。
只是，查水表給外界的印象是「政治人物」可能說了什麼，政府為了讓你噤聲，動用國家機器清查你。法界人士分析，「漂亮又聰明」的查水表作法，是蒐集政敵把柄，等時機到了，再名正言順發動偵查，被查的人大多會說遭「政治迫害」，意圖用查水表轉移焦點，掩飾其惡行，但對司法警察而言，純粹是看證據辦案。
「著作權蟑螂」最早出現的時間大概在2013年間，在國內橫行至少8、9年了，有學者點出《著作權法》的設計有問題，不但無法解決盜版、免費下載的問題，甚至還產出此等「以刑逼民」牟利的產業鏈；學者也說，如果著作權人沒有刑罰武器，侵權者又會自動合理賠償嗎？
下載者不想付費看免錢電影，是人性的貪小便宜驅使；「著作權蟑螂」故意放BT種子誘發人性的貪，竟還說著冠冕堂皇的話牟利，也是人性的虛偽、不誠實。政治人物則是互相算計、蒐集把柄，當權者動用國家機器查水表，被查者自身也不乾淨，大家狗咬狗一嘴毛。