TAG Heuer專賣店開幕，Monaco Special Edition特別版腕錶、Monaco Gulf 特別版腕錶同步亮相

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TAG Heuer泰格豪雅日前為紀念充滿傳奇色彩的一級方程式賽車摩納哥大獎賽（Formula One Monaco Grand Prix）推出了Monaco Special Edition 特別版腕錶，該款腕錶採用DLC塗層鈦金屬製作，設計靈感取自於1970年代的一款傳奇性Monaco Dark Lord腕錶。除了彰顯TAG Heuer Monaco腕錶的大膽創新，亦擷取了Monaco系列的神秘感。
同樣引人矚目的還有TAG Heuer 泰格豪雅為致敬摩納哥古董車大獎賽（Historic Grand Prix of Monaco），與合作夥伴海灣石油（GULF）推出聯名錶款Monaco Gulf 特別版腕錶，該款腕錶同時是Monaco Gulf 系列首度搭載TAG Heuer 泰格豪雅自製 Heuer 02 機芯的錶款，配色方面以橘色、藍色、土耳其藍，三種經典同時具現代感的的組合呈現，精細磨砂拋光的精鋼錶殼與飾有太陽紋的蛋白石磨砂錶面，則彰顯TAG Heuer Monaco Gulf 特別版腕錶的高雅氣質。
兩大限量錶款Monaco V4鈦金屬錶款、Carrera Mikrograph 1/100秒計時腕錶體現 TAG Heuer 泰格豪雅至臻完美的製錶工藝
除了上述兩款新款腕錶外，泰格豪雅TAG Heuer x金光Mix & Match專賣店更特別展出Monaco V4 鈦金屬錶款與Carrera Mikrograph 1/100秒計時腕錶兩款別具品牌意義的經典限量錶款！於2004年發表的Monaco V4概念錶，甫公開時便因其作為世界首枚運用皮帶、線性擺輪與滾珠軸承的腕錶而廣獲製錶業的關注，同時穩固了TAG Heuer 泰格豪雅作為世界高級機械機芯設計的領先位置。
另一方面，關於Carrera Mikrograph 1/100計時腕錶的創作背景也不容小覷！20世紀初期，製錶工業面臨提高計時準確度的迫切需求，查理‧奥古斯特‧豪雅（Charles Auguste Heuer）便在當時為員工設定一個偉大的目標：設計一款比現有任何儀器還要精確5-10倍的錶款。於是Carrera Mikrograph在1916年誕生了，作為全球首款能夠精準計算至1/100秒的碼錶，也再度證明TAG Heuer 泰格豪雅非凡的製錶造詣！