COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

自比彼得大帝！蒲亭：西方企業會後悔撤出俄羅斯

▲俄羅斯總統蒲亭至今沒有放棄烏克蘭戰事的打算。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭至今沒有放棄烏克蘭戰事的打算。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-10 07:31:192022-06-10 07:31:40

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）9日在莫斯科出席了一場關於沙皇的多媒體展覽活動，以此紀念彼得大帝（Peter the Great）350歲冥誕，並發表談話，提到後者建都聖彼得堡（St. Petersburg）的豐功偉業，被認為是在暗喻目前於烏克蘭的軍事行動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《紐約時報》等外媒報導，蒲亭在9日出席活動後與俄羅斯青年實業家舉行了1次會議，以回顧彼得大帝在18世紀與瑞典的戰爭時，征服波羅的海沿岸，並建立聖彼得堡一事來開場：「他沒有奪取什麼，只是拿回來而已。」

蒲亭聲稱，當彼得大帝建都聖彼得堡時，沒有1個歐洲國家承認它是俄羅斯，幾乎每個人都認為那是瑞典的領土，但其實斯拉夫人和芬蘭-烏戈爾人已經在那裡共同生活了好幾個世紀，那塊領土實際是在俄國的掌控之下：「取回和鞏固的任務現在也落在了我們身上。」

蒲亭在談話中提及納爾瓦戰役與大北方戰爭，是沙俄與瑞典王國於1700年起爆發的戰事，主因是為了奪取波羅的海出海口，戰爭的結果是沙俄全面擊潰瑞典，從此稱霸波羅的海，瑞典則從歐洲列強的名單上消失。

報導指出，蒲亭的言論似乎是在暗示西方，就像幾個世紀前那樣，部分地區最終會屬於俄羅斯，儘管2014年克里米亞危機發生時，也沒有西方國家承認俄國對克里米亞的主權，更別提俄國過去3個月佔領的烏克蘭東部和南部地區。

蒲亭並提到，1個國家要麼是個主權國家，要麼只是殖民地，沒有灰色地帶，俄羅斯的經濟是開放的，即使美國和歐盟不和俄國做生意，也還有其他選擇，強調不可能在像俄羅斯這樣的國家周圍建立圍欄，莫斯科也無意設立圍欄，被認為是在為進一步的領土擴張鋪路，強化俄羅斯的主權。

此外，蒲亭也認為，西方企業會後悔撤出「充滿潛力」的俄羅斯，因為俄國才是未來值得關注的主權國家。

巷仔內／北頓內茨克苦戰！烏東岌岌可危的「殘存堡壘」

糧食出口受阻！俄鎖黑海港口　澤倫斯基：數百萬人恐挨餓

日子難過！世銀：食品價格每漲1%　極端貧困人口恐多千萬

健康真出問題？蒲亭延期「與總統對談」　外媒猜2情況

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀