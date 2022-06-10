自比彼得大帝！蒲亭：西方企業會後悔撤出俄羅斯

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蒲亭聲稱，當彼得大帝建都聖彼得堡時，沒有1個歐洲國家承認它是俄羅斯，幾乎每個人都認為那是瑞典的領土，但其實斯拉夫人和芬蘭-烏戈爾人已經在那裡共同生活了好幾個世紀，那塊領土實際是在俄國的掌控之下：「取回和鞏固的任務現在也落在了我們身上。」
蒲亭在談話中提及納爾瓦戰役與大北方戰爭，是沙俄與瑞典王國於1700年起爆發的戰事，主因是為了奪取波羅的海出海口，戰爭的結果是沙俄全面擊潰瑞典，從此稱霸波羅的海，瑞典則從歐洲列強的名單上消失。
報導指出，蒲亭的言論似乎是在暗示西方，就像幾個世紀前那樣，部分地區最終會屬於俄羅斯，儘管2014年克里米亞危機發生時，也沒有西方國家承認俄國對克里米亞的主權，更別提俄國過去3個月佔領的烏克蘭東部和南部地區。
蒲亭並提到，1個國家要麼是個主權國家，要麼只是殖民地，沒有灰色地帶，俄羅斯的經濟是開放的，即使美國和歐盟不和俄國做生意，也還有其他選擇，強調不可能在像俄羅斯這樣的國家周圍建立圍欄，莫斯科也無意設立圍欄，被認為是在為進一步的領土擴張鋪路，強化俄羅斯的主權。
此外，蒲亭也認為，西方企業會後悔撤出「充滿潛力」的俄羅斯，因為俄國才是未來值得關注的主權國家。