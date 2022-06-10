印度小改Hyundai Venue真迷人

印度Hyundai日前推出小改Venue，從所提供的圖片來看，可以看到印度Venue在外型有著不小的調整，在內裝配備方面也與時俱進配備數位儀表與聲控功能。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×印度Hyundai帶來小改Venue，雖僅是小改規模但Hyundai則替Venue帶來不小幅度的調整。首先在外觀方面小改Venue因就採用分離式頭燈設計，但水箱護罩則取消腰線改以注入和類似Tucson元素的方形造型，尾燈採用連貫式設計，讓整體視覺顯得更加科技高級。 車艙部分從圖片來看似乎沒有進行調整，但卻配備時下已開始廣泛使用的數位儀表，另外也提供語音聲控功能。乘坐方面後座也加入椅背可調設計，藉以提供更舒適的乘坐感受。印度Venue在外觀有著不小的調整。×印度Venue在外觀有著不小的調整。配備數位儀表，後座椅也具有椅背可調功能。×配備數位儀表，後座椅也具有椅背可調功能。× Mini與Paul Smith再度攜手合作，替Mini Paul Smith Edition注入電能 Cadillac GTP利曼賽車將進軍明年的IMSA、WEC及24小時利曼賽事 Hyundai Robotaxi自駕計程車正式在首爾地區提供載客服務 TAG Heuer專賣店開幕，Monaco Special Edition特別版腕錶、Monaco Gulf 特別版腕錶同步亮相