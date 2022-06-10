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印度小改Hyundai Venue真迷人

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-06-10 09:55:20

印度Hyundai日前推出小改Venue，從所提供的圖片來看，可以看到印度Venue在外型有著不小的調整，在內裝配備方面也與時俱進配備數位儀表與聲控功能。

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印度Hyundai帶來小改Venue，雖僅是小改規模但Hyundai則替Venue帶來不小幅度的調整。首先在外觀方面小改Venue因就採用分離式頭燈設計，但水箱護罩則取消腰線改以注入和類似Tucson元素的方形造型，尾燈採用連貫式設計，讓整體視覺顯得更加科技高級。

車艙部分從圖片來看似乎沒有進行調整，但卻配備時下已開始廣泛使用的數位儀表，另外也提供語音聲控功能。乘坐方面後座也加入椅背可調設計，藉以提供更舒適的乘坐感受。

印度Venue在外觀有著不小的調整。
印度Venue在外觀有著不小的調整。
配備數位儀表，後座椅也具有椅背可調功能。
配備數位儀表，後座椅也具有椅背可調功能。

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